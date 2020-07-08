Обвинение настаивает: прокуратура оспорила приговор бойцам "K1"

Государственные обвинители запросили в Апелляционной палате для обоих фигурантов дела наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Кишиневская прокуратура оспорила вердикт суда первой инстанции в отношении двух бойцов "K1", обвиняемых в избиении, которое привело к смерти человека. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре страны.

Государственные обвинители вновь запросили наказание в отношении обоих бойцов в виде лишения свободы сроком на 15 лет по статьям о хулиганстве, а также умышленном нанесении тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть.

В конце июня суд столичного сектора Буюканы полностью оправдал одного из обвиняемых, а второму назначил штраф в размере 10 тысяч у.е. (около 500 тысяч леев) за хулиганство.

Известно, что 19 мая 2018 года на парковке коммерческого центра обвиняемые вместе со своим сообщником нанесли множество ударов Серджиу Беженару. Среди жертв нападения называется также и Ион Беженару.

Пострадавших доставили в Институт скорой помощи, они отказались написать жалобу на своих обидчиков, рассказав, что травмы получены при падении с лестницы. Однако несколько дней спустя Серджиу Беженару скончался. В тот же день было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти жертвы - брат умершего написал жалобу в полицию, в которой он требовал признать его потерпевшей стороной. Такие же заявления вскоре поступили от матери и любимой девушки погибшего.

Были допрошены очевидцы произошедшего, изучены записи камер видеонаблюдения и установлены лица, замешанные в преступлении. Вскоре подозреваемые Михай Пыргару и Андрей Игнат были задержаны.

Несмотря на тяжесть совершенного преступления, оба обвиняемых находились на свободе под подпиской о невыезде до решения суда.

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