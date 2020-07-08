Кадровые вопросы в правительстве: какие изменения утвердили члены кабмина

Один государственный секретарь и заместители генеральных директоров в трех государственных структурах - итог первого вопроса заседания правительства, который касался назначений на госдолжности.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Кадровые перестановки в правительстве утверждены в среду на очередном заседании кабмина.

Так, Лилия Палий утверждена на пост государственного секретаря Минэкономики.

"У госпожи Палий огромный профессиональный и управленческий опыт, в частности - в области публичной администрации. Она посвятила 10 лет работе в Минэкономики. Ранее она работала генеральным секретарем правительства", - сказал глава Минэкономики Сергей Райлян.

По его словам, у Палий также богатый опыт в экономической дипломатии и международных проектах. Она заняла этот пост по итогам проведенного ранее конкурса.

На этом же заседании правительства заместителем генерального директора Национальной кассы социального страхования назначена Татьяна Попа. Это решение носит формальный характер. Все дело в том, что в НКСС решили отказаться от названий должностей "вице-директор" и перешли к формулировке "заместитель генерального директора". Татьяна Попа в течение последних 14 лет как раз и работала на посту вице-директора этой структуры, и 27 лет посвятила труду в области соцстрахования.

Елена Олейник-Сливински по решению правительства стала заместителем генерального директора Национального агентства инвестиций. У нее иностранное образование и необходимый опыт работы, чтобы занять должность, она прошла сквозь конкурсный отбор.

А Михаил Касапу будет исполнять обязанности заместителя генерального директора Агентства публичного имущества. Его кандидатура также отобрана по итогам проведенного конкурса.

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