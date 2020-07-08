Продолжается перерасчет пенсий: кто и когда может подать заявление

Право на получение пересмотренной суммы предоставляется начиная с месяца, следующего за тем, в течение которого были поданы заявление и необходимые документы в территориальную кассу социального страхования.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) сообщает, что за первые четыре дня приема заявок на пересмотр пенсий по возрасту поступило 5 926 обращений.

Больше всего заявок (945) зарегистрировано в офисе НКСС сектора Ботаника.

Как отметили в ведомстве, офисы кассы социального страхования будут работать с 7:00 до 17:00.

Специалисты учреждения будут вести прием и в две субботы: 11 и 18 июля. Те, кто по различным причинам не сумеют подать соответствующую заявку до конца июля, смогут реализовать свое право на пересмотр пенсии и в ближайшие месяцы.

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"Права на пенсию предоставляются начиная с месяца, следующего за тем, в течение которого было подано заявление и необходимые документы в территориальную кассу социального страхования", - говорится в сообщении ведомства.

Кто имеет право на пересчет пенсии

С 1 июля 2020 года право на пересмотр пенсии по возрасту (согласно поправкам, внесенным в декабре 2019 года в закон "О государственной пенсионной системе") имеют получатели пенсий по возрасту, установленных после 1 января 1999 года, со страховым стажем не менее десяти лет.

Заявитель должен подать заявление в территориальную кассу социального страхования, а также представить удостоверение личности и трудовую книжку (в оригинале и копию).

Возможность увеличения пенсии после пересмотра зависит от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, из которой были выплачены взносы социального страхования.

Перерасчет для других категорий пенсионеров

НКСС напоминает, что начиная с 1 января 2019 года шел процесс пересмотра выплат для лиц, которые вышли на пенсию до 1 января 1999 года со страховым стажем в 15 или более лет. А с 1 января 2020 года принимались заявления для пересмотра пенсий для тех, кто вышел на заслуженный отдых до 1 января 1999 года со страховым стажем менее 15 лет.

Перерасчет связан с изменением формулы расчета пенсии.

Согласно статистическим данным НКСС, в общей сложности в прошлом году и в первой половине текущего года были пересмотрены 6 443 пенсии.

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