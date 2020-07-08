Молдавские студенты - на "передовой" в борьбе с COVID-19: они помогли стране

В Минобразования по достоинству оценили вклад многочисленных представителей учащейся молодежи из Молдовы в общенациональную кампанию по борьбе с распространением коронавируса нового типа - они сделали все возможное, чтобы помочь врачам и рядовым гражданам.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. "Примером достоинства, смелости, национальной гордости, социальной ответственности и преданности обществу" назвал министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров действия сотен молдавских студентов, которые не побоялись принять участие в помощи правительству страны в борьбе с распространением COVID-19.

"В этот сложный период у нас есть моральная обязанность поблагодарить этих людей, которые, каждый на своем участке, находился на "передовой" борьбы с COVID-19, каждый из которых отказался от своих планов и в полной мере поддержал кабинет министров в этой борьбе", - заявил Шаров.

В первую очередь, глава профильного ведомства поблагодарил студентов Университета медицины и фармакологии "Николае Тестимицану", которые с момента объявления в стране чрезвычайного положения выразили желание помочь в лечении пациентов, у которых был диагностирован вирус нового типа. 370 молодых людей из этого вуза в течение трех с половиной месяцев стали настоящими помощниками для дипломированных врачей, которые, страдая сами, честно выполняли свой профессиональный долг.

Вклад студентов в борьбу с коронавирусом заключался и в ответах на телефонные звонки, поступавшие от граждан страны на "зеленую линию" Национального агентства общественного здравоохранения. Люди, часть из которых были напуганы риском инфицирования, узнавали таким образом о мерах предосторожности и поведения в период пандемии.

Не менее ощутимым оказался вклад в усилия, предпринимаемые на национальном уровне правительством, студентов Технического университета Молдовы. Они принимали участие в создании особых, пластиковых защитных масок для врачей и медперсонала, обслуживающих больных с коронавирусом.

Немалая заслуга принадлежит студентам технических вузов страны в помощи более младшим коллегам - учащимся школ и лицеев республики в овладении навыками IT и приложениями для удаленного обучения.

Были и другие оттенки у процесса помощи, оказываемой учащимися вузов гражданам республики. В частности, студенты Государственного университета Молдовы предоставляли жителям страны, оказавшимся в длительной самоизоляции, и психологическую помощь.

В правительстве Молдовы заявили, что волонтерская работа и самопожертвование, патриотизм и преданность делу, которые продемонстрировали сотни студентов страны в этот непростой период, должны стать примерами для будущих поколений учащихся вузов.

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