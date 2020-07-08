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Онлайн выставка: все о российских книгах, а также мастер-классы и интерактивы

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200708/30862144/onlayn-vystavka-vse-o-rossiyskikh-knigakh-a-takzhe-master-klassy-i-interaktivy.html

Выставка российских изданий стартует 9 июня. Почерпнуть новое смогут как учащиеся школ и вузов, так и педагоги.

ТИРАСПОЛЬ, 8 июл – Sputnik. С 9 по 15 июля в режиме онлайн состоится Выставка российской книги. В ее рамках пройдут информационно-презентационные мероприятия, знакомящие заинтересованную аудиторию с новыми изданиями, учебниками и пособиями, научно-популярными книгами и журналами по русской словесности, культуре и истории, а также художественной литературой.

"К тому же, на онлайн-площадке Выставки российской книги будут размещены и записи мастер-классов известных авторов, интерактивные игры по русскому языку", - отмечают организаторы.

К участию в онлайн-мероприятиях приглашаются педагоги и учащиеся школ, преподаватели и студенты высших учебных заведений, соотечественники, проживающих за рубежом, представители СМИ и все, кто интересуется русским языком, культурой и российским образованием.

Сдача ЕГЭ по литературе.
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На вебинаре 9 июля расскажут о русской поэзии в школе: от Золотого века до Бродского, а 10 июня о литературе и кино. Оба дня лектором выступит Борис Ланин - профессор русской литературы ГИТИС, доктор филологических наук, профессор, автор УМК "Литература".

Занятия продолжатся 14 июня. О сохранении традиций как составной части культурного наследия России расскажет Елена Воробьева - главный специалист по рекламно-выставочной деятельности "Союза художников". А 15 июня о погружении в культуру изучаемого языка из курса "Русский родной язык" поведает Андрей Нарушевич - кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой русского языка и литературы Таганрогского института имени А.П. Чехова, автор учебных пособий по русскому языку.

Выставка российской книги состоится на платформе http://book.rustudy.org. Организаторы выставки – Россотрудничество и Автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт непрерывного образования".

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Теги:
русский язык, онлайн, книги


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