Новые данные Минздрава: в Молдове еще 330 человек заразились COVID-19

Общее количество активных случаев инфицирования коронавирусом в Молдове, по данным министерства здравоохранения, составило 6 тысяч 308.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Еще 330 случаев заражения COVID-19 подтверждены лабораторным путем в Молдове в среду. Из них 15 - в приднестровском регионе, еще в одном случае вирус был завезен в страну. Об этом заявили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в среду.

Наибольшее число случаев инфицирования COVID-19 было зарегистрировано за минувшие сутки в Кишиневе - 119, далее следуют Комрат и Сороки - по 25 случаев, 14 заболевших выявили в Калараше, в Бельцах - 13, в Оргееве - 11.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 17 медработников: 3 врачей и 13 медсестер, еще в одном случае речь идет об обслуживающем персонале клиник.

Общее число выздоровевших пациентов достигло 11 тысяч 549, за минувшие сутки из больниц выписали еще 308 излечившихся граждан.

Общее число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, составило 614. К вечеру среды были зафиксированы еще 11 смертей. У всех скончавшихся пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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