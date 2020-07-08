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Образец теста на наличие коронавируса, архивное фото.

Новые данные Минздрава: в Молдове еще 330 человек заразились COVID-19

© REUTERS / JUAN CARLOS ULATE
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1511)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200708/30863163/novye-dannye-minzdrava-v-moldove-esche-chelovek-zarazilis-covid-19.html

Общее количество активных случаев инфицирования коронавирусом в Молдове, по данным министерства здравоохранения, составило 6 тысяч 308.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Еще 330 случаев заражения COVID-19 подтверждены лабораторным путем в Молдове в среду. Из них 15 - в приднестровском регионе, еще в одном случае вирус был завезен в страну. Об этом заявили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в среду.

Наибольшее число случаев инфицирования COVID-19 было зарегистрировано за минувшие сутки в Кишиневе - 119, далее следуют Комрат и Сороки - по 25 случаев, 14 заболевших выявили в Калараше, в Бельцах - 13, в Оргееве - 11.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 17 медработников:  3 врачей и 13 медсестер, еще в одном случае речь идет об обслуживающем персонале клиник.  

Улицы Пандемии, Ереван, архивное фото.
© Sputnik / Aram Nersesyan
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Общее число выздоровевших пациентов достигло 11 тысяч 549, за минувшие сутки из больниц выписали еще 308 излечившихся граждан.

Общее число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, составило 614. К вечеру среды были зафиксированы еще 11 смертей. У всех скончавшихся пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1511)

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Теги:
Минздрав, статистика, заражение, Молдова, коронавирус


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