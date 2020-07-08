В Молдове продлили запрет на экспорт ряда товаров

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Правительство Молдовы продлило до 31 июля эмбарго на коммерческий вывоз медицинских масок. Решение принято на заседании кабмина в среду в связи с тем, что на территории страны продолжает присутствовать коронавирус нового типа.

"Правительство вправе наложить запрет на экспорт определенных товаров для защиты жизни и здоровья людей", - отметил вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца.

С 11 марта в Молдове были прекращены поставки медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств за рубеж. Несколько раз эти ограничения продлевались. С 25 июня запрет на вывоз из страны медицинских перчаток и дезинфицирующих средств сняли, однако эмбарго в отношении экспорта масок продолжает действовать до 15 июля. В Минфине предложили продлить это ограничение до конца июля, однако премьер Ион Кику отметил, что запрет можно сохранить на более длительный срок.

"Действительно, мы продлевали несколько раз сроки запрета на экспорт. Мне кажется, что должен быть другой подход. Мы не должны думать, что пандемия пройдет через пару недель. Посмотрите на динамику за последние две недели. В соседней стране сегодня абсолютный рекорд (в Румынии подтвердились за сутки 555 новых случаев заражения COVID-19 - ред.). Не думаю, что эффективно продлевать этот запрет только на две недели", - сказал Кику.

По его словам, уже понятно, что коронавирус не уйдет ни в июле, ни в августе, и это зависит не только от Молдовы.

"Поэтому предлагаю продлить этот запрет на экспорт масок как минимум до 15 августа. Чтобы не утверждать это решение каждое заседание", - отметил премьер.

Глава Минфина в ответ на это заявил, что на данном этапе все-таки стоит продлить запрет до конца июля с тем условием, чтобы подсчитать, каковы нужды и имеющиеся запасы масок внутри страны.

"Вместе с коллегами из Минздрава более детально изучим местный рынок, и уже через неделю предложим более долгосрочные решение", - сказал Пушкуца, добавив, что возможно запрет надо будет продлить, а может такой необходимости и не будет, если объемов производства этого вида продукции будет достаточно.

Глава правительства также обратил внимание, что до сих пор не увидел снижения цен на маски.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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