Карантинная безопасность: как нарушаются права граждан Молдовы

Представители министерств и ведомств, ответственных за менеджмент коронакризиса, на брифинге в среду рассказали о том, какие нарушения постоянно фиксируют сотрудники правопорядка и контролирующих органов в городах страны.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. За минувший месяц сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности (ANSA) зафиксировали сотни нарушений, касающихся карантинной безопасности в торговых точках, продовольственных магазинах, в кафе и ресторанах республики. Об этом в ходе брифинга заявил глава Агентства Владислав Котич.

“С 1 июля наши сотрудники провели 578 проверок, 456 из них касались безопасности пищевых продуктов, в частности – 129 в заведениях общественного питания. За неделю зафиксировали 151 нарушение, 28 дел направили в Генеральный инспекторат полиции для дальнейшего расследования”, - рассказал он.

Наиболее распространенные нарушения, зафиксированные сотрудниками Нацагентства, - неправильное ношение масок и пренебрежение средствами антивирусной профилактики. Граждан не призывают соблюдать социальную дистанцию в один-полтора метра в торговых центрах и супермаркетах, в ряде продовольственных магазинов отсутствуют защитные стекла на кассах. Не везде в супермаркетах проводится дезинфекция поверхностей прилавков спиртосодержащими растворами.

Во многих торговых точках отсутствует справочный материал, брошюры, которые предупреждали бы граждан об опасности инфицирования коронавирусом нового типа.

“В ряде ресторанов и закусочных не было журналов записи состояния здоровья сотрудников”, - отметил Котич.

В свою очередь госсекретарь министерства внутренних дел Серджиу Головач заявил, что большая часть жителей муниципиев Бельцы и Кишинев ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих в общественном транспорте. Но есть и те, кто грубо игнорирует предписания Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении в том, что касается нахождения людей в общественных местах.

“Нам неоднократно поступали звонки от граждан, которые жаловались, что другие члены социума, либо даже представители местных властей не соблюдают карантинных ограничений”, - рассказал он.

Головач напомнил, что все детские и спортивные площадки, парки аттракционов будут закрыты до 15 июля, а граждане должны соблюдать все требования властей, чтобы не быть оштрафованными и, что самое главное, не подвергать опасности инфицирования ни себя, ни своих детей.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, введен режим ЧП в области здравоохранения.

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