Лицам с ограниченными возможностями упростят подачу документов

Информационные системы по обмену данными о лицах с ограниченными возможностями начнут взаимодействовать при первой необходимости.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik, Дарья Чернега. Общественная услуга "Определение инвалидности и нетрудоспособности" претерпит изменения. Они коснутся граждан с различными заболеваниями – локомоторными, психическими, с туберкулезом, ВИЧ и др. Данная категория лиц сможет взаимодействовать с некоторыми госструктурами в электронном формате. Это предусматривают законодательные поправки, утвержденные правительством в среду.

В частности, процедура подачи документов на определение степени инвалидности будет упрощена. Как говорится в пояснительной записке к документу, исключаются формуляры и документы на бумажном носителе, которые раньше необходимо было подавать с этой целью. Их заменят электронные формуляры.

Кроме того, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты параллельно намерено осуществить сбор данных в электронном формате, а затем объединить их в единый регистр лиц с ограниченными возможностями. Предполагается, что это позволит, к примеру, упростить процедуру выдачи дубликатов желающим. Как отмечают в правительстве, нововведения вступят в силу с 1 января 2022 года.

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