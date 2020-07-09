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Приднестровские 200 рублей

В Приднестровье сиротам, получающим господдержку, увеличили возрастной ценз

© Sputnik / Ирина Ляхова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200709/30863030/v-pridnestrove-uvelichili-vozrast-detey-sirot-kotorym-okazyvayut-gospodderzhku.html

Законодательное собрание Приднестровского региона поддержало такие изменения в закон в окончательном чтении.

ТИРАСПОЛЬ, 9 июл – Sputnik. В Приднестровье продлят господдержку детям-сиротам. Законопроект, разработанный исполнительным органом власти, депутаты законодательного собрания одобрили во втором чтении.

"Раньше право на дополнительные гарантии по социальной поддержке имели дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не старше 25 лет. Внесенными изменениями в закон возраст теперь продлевается до 27 лет", - пояснили в исполнительной власти региона.

Это надолго.
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Изменения вызваны тем, что указанной категории молодых людей не всегда представлялось возможным окончить учебу в государственном вузе по достижении ими 25-летнего возраста. И это происходило по уважительным причинам – из-за медицинских показаний, прохождения военной службы по призыву, ухода за ребенком, а также обучения на медицинском факультете.

Новые поправки в закон также устанавливают, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут получить однократно профессиональное образование за счет средств госбюджета.

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Теги:
дети-сироты, дети, Приднестровье


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