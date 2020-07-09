Пособия для социально уязвимых: что изменится в расчетах

Правительство утвердило поправки в законодательство, которые меняют порядок расчета ежемесячного гарантированного дохода и двух видов пособий.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik, Дарья Чернега. В Молдове изменят порядок расчета некоторых социальных пособий. Данное решение утвердило правительство на очередном заседании. Как отмечается в документе, ежемесячный гарантированный доход впредь будет индексироваться исходя из уровня инфляции в стране.

"Ежемесячный гарантированный доход индексируется два раза в год 1 апреля и 1 октября. С 1 апреля коэффициент индексации составляет уровень инфляции за последний семестр предыдущего до индексации года. А коэффициент индексации с 1 октября будет равен уровню инфляции за первый семестр текущего года", - говорится в законодательных поправках.

Вместе с пересмотром порядка индексирования гарантированного минимального дохода, правительство повысит размер пособий для малообеспеченных семей. Они будут начисляться на уровне 75% от размера гарантированного дохода. Ранее пособия на одного ребенка составляли 50 процентов от него.

Таким образом, если прежде ежемесячное пособие на одного ребенка из социально уязвимой семьи составляло 533 лея, в будущем эта сумма дойдет до 830 леев. Социальное пособие на холодный период года на ребенка поднимется с 1217 леев до 1826.

Как отмечают в кабинете министров, деньги на покрытие расходов поступят из бюджета социального страхования Молдовы, предусмотренного на 2020 год.

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