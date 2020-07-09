Новые данные Минздрава: количество выздоровевших приблизилось к 12 тысячам

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. К утру четверга в Молдове выздоровело от коронавируса еще 387 пациентов. Таким образом, количество выписанных достигло 11 тысяч 936. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

На данный момент подтвержден 18 тысяч 471 случай инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1 тысяча 290 - в Приднестровье.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 64 человека с подозрением на инфекцию нового типа.

В тяжелом состоянии находятся 376 человек, 32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 951 госпитализированный - в состоянии средней степени тяжести.

На среду подтверждено 2 тысячи 578 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 667, медсестры - 1177, санитарки - 508, вспомогательный персонал - 226.

Минздрав сообщил еще об одном летальном исходе. У погибшего были хронические заболевания.

Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 615 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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