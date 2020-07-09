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Летний парк.

Кишинев обновляющийся: открытие сквера, ремонт подземных переходов

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200709/30871144/novye-uluchsheniya-v-kishineve-obnovlennyy-skver-i-podzemnye-perekhody.html

Зона отдыха стала доступной уже в четверг. Ряд подземных переходов сейчас перестраивают, в других идут подготовительные работы.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. В последние месяцы в Кишиневе муниципальные службы активно занимаются реабилитацией объектов инфраструктуры, дорог, зеленых зон.

Тенистые аллеи, порядок, чистота

Как рассказал на своей странице в Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, уже почти закончено благоустройство рекреационной площадки на улице Букурия.

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© CC0 / Pixabay / congerdesign
Ион Чебан открыл после ремонта библиотеку "Ливиу Ребряну"
"Сквер полностью обновлен, а минувшим вечером была нанесена разметка парковочных мест и велодорожки, установлены новые дорожные знаки. Официальное открытие - 9 июля. Эта улица оставалась заблокированной на протяжении 20 лет", - отметил Чебан.

Он добавил, что эта зеленая зона теперь освещена, там установили городскую мебель, оборудовали детскую площадку и пешеходные дорожки.

Также кишиневский градоначальник показал, как выглядел этот сквер изначально и как изменился за короткий срок.

Подземные переходы 

Подземный переход, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Еще один подземный переход в столице освобожден от торговых киосков
По словам Чебана, в молдавской столице 5 подобных объектов будут отремонтированы в ближайшее время. 

Как уточнил примар, на двух из них уже работы в полном разгаре. Речь идет о "подземке" на Виадуке, по адресу улица Арборилор, 21, рядом с муниципальной больницей №1. Другой переход - на Рышкановке по адресу Алеку Руссо 2/1, возле ТЦ "Союз".

"В обоих отремонтированы лестницы и стены, восстановлен пол. Также подземные переходы будут освещены", - объяснил Чебан. 

Еще три подземных перехода ожидают своей очереди: 

  • по адресу - улица Алеку Руссо, 59/4 в секторе Чеканы.
  • возле кинотеатра "Флакэра", сектор Буюканы.
  • по адресу - улица Теилор, сектор Ботаника.

Финансовые средства на проведение ремонта определены. Ответственными за выполнение работ являются претуры секторов.

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