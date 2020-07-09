Кишинев обновляющийся: открытие сквера, ремонт подземных переходов

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. В последние месяцы в Кишиневе муниципальные службы активно занимаются реабилитацией объектов инфраструктуры, дорог, зеленых зон.
Тенистые аллеи, порядок, чистота
Как рассказал на своей странице в Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, уже почти закончено благоустройство рекреационной площадки на улице Букурия.
Чебан предложил модернизировать столичные школы, детсады и соцучреждения>>>
Он добавил, что эта зеленая зона теперь освещена, там установили городскую мебель, оборудовали детскую площадку и пешеходные дорожки.
Также кишиневский градоначальник показал, как выглядел этот сквер изначально и как изменился за короткий срок.
Подземные переходы
Как уточнил примар, на двух из них уже работы в полном разгаре. Речь идет о "подземке" на Виадуке, по адресу улица Арборилор, 21, рядом с муниципальной больницей №1. Другой переход - на Рышкановке по адресу Алеку Руссо 2/1, возле ТЦ "Союз".
"В обоих отремонтированы лестницы и стены, восстановлен пол. Также подземные переходы будут освещены", - объяснил Чебан.
Еще три подземных перехода ожидают своей очереди:
- по адресу - улица Алеку Руссо, 59/4 в секторе Чеканы.
- возле кинотеатра "Флакэра", сектор Буюканы.
- по адресу - улица Теилор, сектор Ботаника.
Финансовые средства на проведение ремонта определены. Ответственными за выполнение работ являются претуры секторов.
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