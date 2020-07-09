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Ион Кику, архивное фото.

Кворум обеспечен: Кику представил законопроекты правительства в парламенте

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200709/30871234/kogda-premer-otvechaet-situatsiya-v-parlamente-i-otvetstvennost-za-proekty-kabmina.html

Глава молдавского кабмина на заседании парламента в четверг представил депутатам ряд социально-ориентированных законопроектов, за которые правительство взяло на себя ответственность.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику представил в четверг в парламенте законопроекты, которые правительство приняло под свою ответственность.

За последнюю неделю заседания парламента трижды были сорваны из-за отсутствия кворума. На заседания приходили только 50 депутатов из 101-го. В четверг кворум был обеспечен. В зале находился 51 парламентарий.

Документы, которые представил Кику, предполагают повышение заработной платы сотрудникам медицинских учреждений с 1 сентября на 30%, с начала следующего года еще на столько же, а на второе полугодие 2021 года еще на 40%.

Правительство решило выделить всем пенсионерам страны, чей месячный доход не превышает 3 тысяч леев, 700 леев каждому в качестве единовременного пособия.

Ian Lisnevschi
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Кабмин взял ответственность и за поддержку сельского хозяйства республики - в нынешнем году аграриям направят 100 миллионов леев в виде субсидий. Одна из причин такого решения правительства - сложные погодные условия и засуха, от которой пострадал ряд сельскохозяйственных культур.

Ион Кику также озвучил инициативу о выделении 20 миллионов леев на приобретение жилья для сотрудников силовых структур, а также 50 миллионов леев на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Проекты, за которые взяло на себя ответственность правительство страны, вступят в силу при условии, что в течение 3 суток не будет выдвинут вотум недоверия парламентариями нынешнему составу кабмина. 
Роман Михэеш.
© Sputnik / Victor Iovv
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На сегодняшний день дефицит госбюджета Молдовы составляет более 17 миллиардов леев, недобор этих средств в правительстве надеются покрыть за счет внешних заимствований. 

Президент Молдовы Игорь Додон отреагировал на важные для граждан Молдовы законодательные инициативы, за которые взяло на себя ответственность правительство республики. 

"Деньги дойдут до людей, независимо от того, как сильно будут сопротивляться Майя Санду, Плахотнюк, Шор, Канду, Нэстасе и весь этот Альянс хаоса, который они создали. Пусть им будет стыдно за то, что они попытались даже сегодня блокировать деньги, предназначенные для людей!", - написал президент на своей персональной странице в социальной сети Facebook. 

Президент выразил уверенность, что правительство все же сможет перейти к реализации этого социального пакета, чтобы помочь гражданам.

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Теги:
выплаты, граждане, ответственность, законопроекты, правительство, премьер


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