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Стритрейсеры на ночных рейдах по поиску банды ГТА

В Молдове стритрейсеров приравняли к преступникам: какое наказание их ждет

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200709/30872676/resheno-parlament-vnes-izmeneniya-ugolovnyy-kodeks-moldova.html

Теперь в Молдове за незаконные гонки по улицам можно угодить в тюрьму: депутаты расставили точки над "i" в наказании стритрейсеров.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. В Уголовный кодекс Молдовы будет добавлена статья 264 (2) "Проведение незаконных гонок". Соответствующее решение принято на заседании парламента в четверг во втором чтении голосами 84 депутатов.

"Участие водителей в несанкционированных соревнованиях, конкурсах или тренировках на дорогах общего пользования наказывается или штрафом в размере 650 условных единиц (32,5 тысячи леев – ред.), либо неоплачиваемым трудом в пользу общества в течение 180-240 часов и/или лишением прав на управление транспортным средством до двух лет", - отмечено в пояснительной записке к инициативе.

А вот в случае организации гонок штраф составит уже 1350-1500 у.е. (67,5 – 75 тысяч леев). Время на общественно-полезные работы остается то же - 180-240 часов. Но предусмотрен и срок заключения - от одного до двух лет.

Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Среди озвученных законодателями дополнений депутат от PAS Петру Фрунзе, к примеру, предложил отказаться от синтагмы "и/или", а однозначно лишать участников гонок водительских прав до двух лет. По его словам, это может предотвратить возможные риски на дорогах. Однако эта инициатива не прошла.

Почему решили внести поправки в УК?

Ранее глава правительства Молдовы Ион Кику отметил, что этот проект – реакция, мера наказания тех, кто подвергает опасности жизни других.

"Эта инициатива связана с феноменом организации незаконных гонок, особенно в течение ночи, из-за них месяц назад произошла серьезная авария в Кишиневе. Тогда погибли несколько человек", - сказал Кику.

В ночь на 17 мая в центре столицы произошла серьезная авария, в результате которой погибли два человека. Аварию спровоцировал водитель Audi, который на большой скорости проехал на красный свет светофора и врезался в такси. Происшествие вызвало большой резонанс в обществе.

Президент Молдовы Игорь Додон попросил руководство МВД детально расследовать эту трагедию и привлечь к ответственности виновных. Он также обратился к правительству с призывом в срочном порядке усилить меры по контролю за соблюдением правил дорожного движения и скоростного режима, поскольку именно превышение скорости является главной причиной дорожно-транспортных происшествий в Молдове.

Затем правительство разработало законопроект об ужесточении наказания за организацию и участие в незаконных уличных гонках. Согласно этой норме, соответствующее деяние будет приравнено к преступлению.

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