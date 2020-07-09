Какие послабления карантина введут в Приднестровье в ближайшее время

Смягчение ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса нового типа, в регионе ввели с 5 мая.

ТИРАСПОЛЬ, 9 июл – Sputnik. На заседании Оперативного штаба Приднестровья обсудили постепенное смягчение карантинных ограничений, которые предполагается ввести в ближайшее время. По традиции руководил этой онлайн-дискуссией лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Работа санаториев и детских лагерей

После 15 июля каменский санаторий "Днестр" сможет организовать первый заезд – пока только приднестровцев. Произойдет это в случае, если профильная комиссия даст положительное заключение после проверки объекта на соответствие всем рекомендациям и требования Санэпидемслужбы.

"Систематически проводятся контрольные мероприятия в летних оздоровительных лагерях. Решением Оперштаба на отдых туда направляют исключительно воспитанников социальных учреждений закрытого типа", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Изначально предполагалось раздельное пребывание детей из различных интернатов, приютов и иных учреждений с тем, чтобы не допустить массового распространения вируса в случае обнаружения его в одном из коллективов.

Паводковая ситуация вынудила перевести детей из комплексов, расположенных в непосредственной близости к Днестру, в удаленный от воды лагерь "Виктория". В результате на одной площадке одновременно находятся воспитанники трех заведений.

При этом администрации было предписано минимизировать контакты детей. Проверка показала, что это требование не соблюдается. Все отдыхающие питаются одновременно и проводят совместный досуг. По факту нарушений составлен протокол. Виновные понесут дисциплинарное наказание.

"Только дисциплина позволит нам наладить полноценную жизнь в условиях пандемии. Коронавирус есть: это – факт. От нас зависит, убережем ли мы общество от его массового распространения. Единичных случаев не избежать, но при соблюдении соответствующих норм и требований, в общем-то, достаточно несложных, мы не допустим цепной реакции", – подчеркнул Красносельский.

Детские сады

Санитарно-эпидемиологическая служба региона считает, что с 20 июля можно будет начать поэтапное возобновление работы детсадов. Пока речь идет о дошколятах 3-7 лет.

С открытием ясельных групп решено повременить. На первом этапе предполагается открытие ограниченного количества учреждений. Адресно определятся главы городских администраций совместно с Минпросом. Персоналу предстоит пройти медосмотр и обучение работе в условиях пандемии.

Троллейбусы для всех

Уже состоялись первые занятия с сотрудниками троллейбусных управлений. Необходимость в них назрела в связи с увеличением количества потенциальных пользователей услуг общественного электротранспорта.

Если до сих пор троллейбусы перевозили исключительно работающих граждан, то теперь с 10 часов утра до четырех часов вечера такая возможность будет предоставлена всем желающим, включая пенсионеров. Соблюдение масочного режима и дезинфекция рук пассажиров, входящих в салон, – обязательны.

Госпитали в штатном режиме

Тираспольский госпиталь ветеранов возвращается к работе в штатном режиме с оказанием медицинских услуг населению в полном объеме. Из него после успешного лечения выписаны все COVID-пациенты.

Оперштаб разрешил также повсеместно возобновить и плановую госпитализацию граждан.

На заседании обсудили и возможность открытия спортивных залов и фитнес-центров, а также заведений сферы общественного питания, обсуживающих посетителей в закрытых помещениях. Детально вопрос обсудят на следующем совещании Оперштаба.

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