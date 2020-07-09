Для тяжелых грузовиков ограничили движение по асфальтовым дорогам в жару

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. В дни, когда температура воздуха превышает +30 градусов по Цельсию, движение транспортных средств общим весом более 20 тонн на национальных дорогах с асфальтобетонным покрытием в дневные часы запрещено. Об этом заявило Министерство экономики и инфраструктуры.
По сообщению ведомства, грузовые автомобили, тяжелее указанного верхнего предела, могут ездить по автомагистралям лишь в промежутке 20 часов вечера - 10 часов утра.
Меры по ограничению дорожного движения направлены на предотвращение износа дорожного покрытия на дорогах общего пользования в условиях высоких температур.
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