Для тяжелых грузовиков ограничили движение по асфальтовым дорогам в жару

Министерство экономики опубликовало официальное распоряжение о мерах по защите национальных автотрасс от износа.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. В дни, когда температура воздуха превышает +30 градусов по Цельсию, движение транспортных средств общим весом более 20 тонн на национальных дорогах с асфальтобетонным покрытием в дневные часы запрещено. Об этом заявило Министерство экономики и инфраструктуры.

По сообщению ведомства, грузовые автомобили, тяжелее указанного верхнего предела, могут ездить по автомагистралям лишь в промежутке 20 часов вечера - 10 часов утра.

Вместе с тем, ограничения не применяются к транспортным средствам, перевозящим пассажиров, а также грузовым машинам, перевозящим живых животных и скоропортящиеся продукты, оказавшимся в форс-мажорной ситуации, груженным оборудованием для оказания первой помощи или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Под запрет не подпадают также грузовики, задействованные в реабилитации национальных дорог, в пределах строительной площадки.

Меры по ограничению дорожного движения направлены ​​на предотвращение износа дорожного покрытия на дорогах общего пользования в условиях высоких температур.

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