В Молдове появятся факультативные пенсионные фонды

Если законопроект депутаты одобрят во втором чтении, то он заменит Закон о негосударственных пенсионных фондах от 1999 года.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. В Молдове появятся факультативные (добровольные) пенсионные фонды. Решение принято парламентом на заседании в четверг в первом чтении. Инициативу поддержали большинство присутствующих депутатов.

Этот проект устанавливает законодательные рамки по формированию и функционированию факультативных пенсионных фондов на основе индивидуальных капитализированных сбережений, а также включает требования к организации, лицензированию и деятельности администраторов этих фондов. Кроме того, в инициативе прописаны правила в отношении депозитариев и полномочия Национальной комиссии по финансовому рынку по надзору за этими субъектами.

Если за законопроект парламент проголосует и во втором чтении, то он заменит Закон о негосударственных пенсионных фондах от 1999 года, который, по некоторым оценкам, недостаточно функционален. В отличие от действующего закона, в случае факультативных пенсий не ограничивается участие в зависимости от размера взносов или статуса (юридическое или физическое лицо).

"Новая система формируется на основе добровольных взносов работников и/или работодателей. При этом каждый сам выбирает тот или иной пенсионный фонд и размер взноса. Для этого необходимо заключить с администратором фонда индивидуальный договор о присоединении", - пояснили в парламенте.

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Управление активами факультативных пенсионных фондов может проводиться пенсионным обществом или финансовой структурой (банком, инвестиционной трастовой компанией, страховщиком) и так далее.

"Минимальный уставный капитал, необходимый для управления факультативными пенсионными фондами, составляет 125 тысяч евро, рассчитанный по официальному курсу молдавского лея, установленному Национальным банком Молдовы, действительному в течение десяти лет с даты вступления в силу настоящего закона", - сказано в проекте закона.

В законодательной инициативе прописано, что право на факультативную пенсию возникает по заявлению участника при выполнении следующих совокупных условий: а) он возраста 60 лет; b) уплачено не менее 60 месячных взносов; c) персональный актив как минимум равен сумме, необходимой для получения минимальной факультативной пенсии, предусмотренной законодательством об организации и функционировании системы факультативных пенсионных выплат.

Правда, есть тут и исключения. К примеру, если участник не соответствует одному из условий, предусмотренных пунктами b) и c), то в данном случае он получает имеющуюся на его счете сумму по выбору - в виде единовременного платежа или в рассрочку не более 5 лет.

Законопроект предусматривает также создание Фонда гарантирования взносов в факультативную пенсионную систему. Его цель - защита интересов участников и бенефициаров при содействии администраторов пенсионных фондов.

"Фонд гарантирования взносов в факультативную пенсионную систему предназначен для оплаты прав участников и бенефициаров в случае невозможности обеспечения этих прав администраторами или, по обстоятельствам, поставщиками факультативных пенсий", - сказано в законопроекте.

Инициатива разработана как мера по развитию институциональных инвесторов и соответствует положениям директив ЕС.

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