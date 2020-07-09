Число подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове за день выросло еще на 195

Общее число официально зафиксированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло на данный момент в республике 18 тысяч 666.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Еще 195 случаев инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в четверг.

За минувшие 24 часа проведено 1720 тестов, при этом повторно - 544.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 9 медработников: 2 врачей и 7 медсестер.

Общее число выздоровевших достигло 11 тысяч 936, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 624. Всего за сутки зафиксировано сразу 9 смертей. У всех скончавшихся пациентов были сопутствующие заболевания.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 15 июля.

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