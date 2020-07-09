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Кулачное право.

Массовая драка в Единцах — возбуждено уголовное дело

© CC0 / Pixabay / Pavlofox
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200709/30876740/massovaya-draka-v-edintsakh--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html

Затяжной конфликт между двумя группами жителей города перерос в драку, потребовалось вмешательство полиции.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. В Единцах произошла массовая драка в результате бытового конфликта между двумя группами местных жителей.

Как сообщила Sputnik Молдова пресс-офицер инспектората полиции Единец Светлана Талпа, информация о конфликте поступила в полицию вечером в среду, около 17.00. Прибыв на место происшествия, оперативная группа установила, что во вторник между соседями на одной из улиц города возникла ссора. Не сумев разрешить конфликт, местные жители продолжили выяснять отношения на следующий день.

В ходе выяснения отношений один из наиболее активных спорщиков ворвался во двор соседского дома и разбил окно.

"Участники конфликта добровольно были сопровождены в инспекторат полиции. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело с целью установления обстоятельств и привлечения виновного к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - отметила пресс-офицер.

По сообщению региональной прессы, в конфликте участвовали около ста человек.

Ранее, 12 июня в результате драки в селе Буджак Комратского района погиб человек. Трое подозреваемых в возрасте от 20 до 24 лет были задержаны в окрестностях Комрата. Они признались, что после ссоры на сельской улице произошла драка, во время которой от побоев скончался 55-летний мужчина.

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Теги:
драка


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