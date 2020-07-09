Кишинев и Тирасполь обсудили сотрудничество в управлении бассейном Днестра

Заседание рабочих групп по вопросам экологии состоялось в формате видеоконференции и охватило широкий спектр природоохранных вопросов.

ТИРАСПОЛЬ, 9 июл – Sputnik. На заседании эксперты обсудили вопросы, касающиеся сохранения и рационального использования водных и биологических ресурсов реки Днестр. Встреча состоялась онлайн по видеосвязи.

"Кишинев предложил для обсуждения ряд вопросов, касающихся управления бассейном реки Днестр, а также в области земельного и лесного кадастра", - рассказали в Бюро по реинтеграции Молдовы.

Подготовка специалистов в лесной сфере

Как пояснили в ведомстве, были рассмотрены вопросы, связанные с установлением периодов запрета на промысел в бассейне реки Днестр во время нереста, с разработкой соответствующих рекомендаций по борьбе с браконьерством и незаконным выловом, составлению плана мероприятий по размножению различных видов рыб в реке Днестр.

"Стороны подтвердили необходимость обеспечения динамичной деятельности в рамках отраслевых рабочих групп и полного выполнения взятых обязательств", - отметили в Бюро.

Также в ведомстве обратили внимание на то, что на заседании кишиневские эксперты проинформировали о целях Республики Молдова в отношении лесного кадастра и о планах проведения национальной инвентаризации лесов. Прозвучало предложение о подготовке приднестровских специалистов, занятых в этой сфере.

Бессрочный запрет на промысел

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве региона, приднестровская сторона представила информацию о проведенной работе по зарыблению реки промысловыми видами за 2019 год и предложила осуществлять регулярный обмен подобными сведениями.

"Наряду с этим приднестровские эксперты обратили внимание на необходимость заблаговременного согласования сроков запрета на рыболовство на реке Днестр в период нереста, а также осуществления соответствующих мероприятий по линии профильных служб сторон, связанных с пресечением браконьерства", - подчеркнули в МИДе.

В ведомстве также рассказали, что до экспертов от Кишинева была доведена информация о принятии в Приднестровье на законодательном уровне решения об установлении бессрочного запрета промыслового рыболовства на всех водных объектах общего пользования, за исключением Кучурганского водохранилища.

Затронули также вопрос проведения весенних экологических попусков воды на реке Днестр.

"Особый акцент был сделан на необходимости оперативного обмена информацией между представителями Приднестровья, Молдовы и Украины в случае прохождения большого объема паводковых вод через гидротехнические сооружения, находящиеся на реке Днестр", - резюмировали в ведомстве.

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