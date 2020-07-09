В Приднестровье начали лечение от COVID-19 новым российским препаратом

Местные медицинские работники переняли методику медикаментозного воздействия на вирус у своих российских коллег.

ТИРАСПОЛЬ, 9 июл – Sputnik. В Приднестровье начали лечение от COVID-19 новыми дорогостоящими препаратами. Рыбницкий и Слободзейский коронавирусные госпитали получили лекарство фавипиравир. Он будет применяться в терапии пациентов средней и высокой степени тяжести.

Как рассказали в региональном Минздраве, средство выбрано не случайно, его успешно применяют на практике российские медики.

"Российские специалисты имеют опыт в использовании данного препарата в лечении больных COVID-19 и отмечают его высокую эффективность", - подчеркнула глава ведомства Кристина Албул.

Ссылаясь на выводы Роспотребнадзора, она пояснила, что благодаря лечению фавипиравиром у больных с тяжелыми формами вирусоносительство на третий-четвертый день уже не определяется, а к десятому дню у пациентов отмечается заметное улучшение самочувствия.

На данный момент также рассматривается возможность использования в схемах лечения от коронавируса еще одного противовирусного препарата – ремдесивира. Однако, как сообщают в Минздраве, вопрос еще требует тщательного изучения.

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