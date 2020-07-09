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Борьба с коронавирусом.

В Приднестровье начали лечение от COVID-19 новым российским препаратом

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1518)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200709/30877567/v-pridnestrove-nachali-lechenie-ot-covid-19-novymi-preparatam.html

Местные медицинские работники переняли методику медикаментозного воздействия на вирус у своих российских коллег.

ТИРАСПОЛЬ, 9 июл – Sputnik. В Приднестровье начали лечение от COVID-19 новыми дорогостоящими препаратами. Рыбницкий и Слободзейский коронавирусные госпитали получили лекарство фавипиравир. Он будет применяться в терапии пациентов средней и высокой степени тяжести.

Как рассказали в региональном Минздраве, средство выбрано не случайно, его успешно применяют на практике российские медики.

"Российские специалисты имеют опыт в использовании данного препарата в лечении больных COVID-19 и отмечают его высокую эффективность", - подчеркнула глава ведомства Кристина Албул.

© Sputnik / Илья Наймушин
В Приднестровье "законсервируют" коронавирусные госпитали
Ссылаясь на выводы Роспотребнадзора, она пояснила, что благодаря лечению фавипиравиром у больных с тяжелыми формами вирусоносительство на третий-четвертый день уже не определяется, а к десятому дню у пациентов отмечается заметное улучшение самочувствия.

На данный момент также рассматривается возможность использования в схемах лечения от коронавируса еще одного противовирусного препарата – ремдесивира. Однако, как сообщают в Минздраве, вопрос еще требует тщательного изучения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1518)

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Теги:
лечение, карантин, Приднестровье


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