В Приднестровье начали лечение от COVID-19 новым российским препаратом

ТИРАСПОЛЬ, 9 июл – Sputnik. В Приднестровье начали лечение от COVID-19 новыми дорогостоящими препаратами. Рыбницкий и Слободзейский коронавирусные госпитали получили лекарство фавипиравир. Он будет применяться в терапии пациентов средней и высокой степени тяжести.
Как рассказали в региональном Минздраве, средство выбрано не случайно, его успешно применяют на практике российские медики.
"Российские специалисты имеют опыт в использовании данного препарата в лечении больных COVID-19 и отмечают его высокую эффективность", - подчеркнула глава ведомства Кристина Албул.
На данный момент также рассматривается возможность использования в схемах лечения от коронавируса еще одного противовирусного препарата – ремдесивира. Однако, как сообщают в Минздраве, вопрос еще требует тщательного изучения.
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