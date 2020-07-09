Мэр Кишинева об акции "Троллейбус Победы": мы должны чтить память героев

Столичный градоначальник высказал свое личное мнение об акции "Троллейбус Победы", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан хорошо относится к акции "Троллейбус Победы", организованной Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова при поддержке Национального координационного совета "Победа". Об этом он заявил в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik.

Ранее фракция Либеральной партии в муниципальном совете выступила с инициативой запретить на всех единицах общественного транспорта столицы наружную рекламу предвыборного характера или содержащую элементы советской пропаганды. Это предложение ЛП разрабатывалось целенаправленно против акции "Троллейбус Победы". Однако проект либералов муниципальный проект не поддержал.

Это не пропаганда, а история: в мунсовете Кишинева защищали "Троллейбус Победы">>>

"Ничто не забыто, никто не забыт. Более 70 миллионов человек погибли в этой ужасной войне. Думаю, что это кощунственно опротестовывать. Все было сказано на Нюрнбергском процессе и после этого. Мы должны чтить память героев, которые дали нам всем мирное небо над головой", - сказал Чебан.

Информационное агентство и радио Sputnik Молдова запустило акцию "Троллейбус Победы", приурочив его к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Идею удалось реализовать при содействии Национального координационного комитета "Победа", а также мэрии Кишинева.

Жители города положительно отнеслись к акции, выказав таким образом свое уважение ко Дню Победы.

"Троллейбус Победы" ходит и по улицам Бельц - второго по численности населения города в Молдове.

Акция проводится в Кишиневе и Бельцах до конца лета.

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