Определена охранная зона вокруг памятника жертвам фашизма в Кишиневе

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Монумент "Памяти жертв фашизма" получил дополнительную защиту, которая обеспечит его сохранность.

Решением муниципального совета Кишинева были установлены границы охранной зоны вокруг памятника площадью в 0,17 гектара.

Таким образом, с момента принятия постановления там запрещено размещение наружной рекламы, а также временных и постоянных построек. Не позволяется также изменение пешеходных аллей и установка дорожных знаков без согласования с Национальным советом по историческим памятникам при Министерстве образования, культуры и исследований.

Охранная зона исторического памятника будет зарегистрирована в кадастровом органе муниципия Кишинев.

Монумент "Памяти жертв фашизма" на улице Каля Орхеюлуй установлен на месте, где за время существования гетто (25 июля 1941 года - 20 июня 1942 года), шли массовые расстрелы евреев.

Памятник был открыт в 1982 году. Работа принадлежит скульптору Аурелу Давиду. В 2015 году реставрация и обустройство памятника были выполнены при участии архитектора Семена Шойхета и мастерской скульпторов В. Жиглицкого и В. Зайцева.

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