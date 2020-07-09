Депутаты решили изменить Кодекс о выборах: о каких нововведениях идет речь

Первое чтение предложенный документ прошел, впереди - второе: изменений много - от введения штрафов до сокращение времени голосования.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Депутаты молдавского парламента утвердили в первом чтении законопроект с поправками в Кодекс о выборах, Кодекс о правонарушениях и Кодекс об аудивизуальных медиауслугах, сообщает sputnik.md.

Авторы инициативы подчеркивают, что документ направлен на реализацию некоторых постановлений Конституционного суда, на приведение ряда положений электорального законодательства в соответствие с нормами Административного кодекса, а также на совершенствование избирательных процедур.

Среди прочего предлагается дополнить Кодекс о выборах пунктом о запрете использования в избирательной кампании и в ходе предвыборной агитации высказываний, основанных на ненависти или подстрекательстве к дискриминации, а в Кодекс о правонарушениях предусмотреть наказание за такие действия.

Штрафами будут наказываться и привлечение к электоральной кампании религиозных культов, организованный подвоз избирателей к участкам для голосования, если это нацелено на то, чтобы заставить их отдать свой голос за конкретного кандидата. Предусматривается и санкция за участие неправительственных, благотворительных и профсоюзных организаций в избирательной кампании, а также за некорректное освещение гонки средствами массовой информации.

Кроме того, в проект включены изменения, касающиеся предоставления избирателям с ограниченными возможностями права на факсимиле (штамп, обеспечивающий точное воспроизведение собственноручной подписи). Также проект предусматривает предоставление наблюдателям права доступа к полным спискам избирателей путем подписания заявления о конфиденциальности.

В инициативе прописано, что должна четко регламентироваться дата начала избирательной кампании во втором туре выборов.

Изменения Кодекса о выборах предполагают и сокращение времени голосования. Предлагается, чтобы процесс волеизъявления проходил с 08.00 до 20.00 вместо 07.00-21.00.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova