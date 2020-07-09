Депутаты не поддержали простой вотум недоверия по ситуации в здравоохранении

Молдавские законодатели в течение нескольких часов обсуждали ситуацию в секторе здравоохранения в связи с коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Парламент Молдовы не поддержал в четверг предложение выразить вотум недоверия по ситуации в здравоохранении, связанной с распространением коронавируса нового типа. Инициаторам - депутатам группы Pro Moldova - не удалось привлечь необходимое количество голосов.

Свой демарш они аргументировали тем, что в период пандемии были допущены ошибки в части менеджмента в области здравоохранения, при этом настаивали на том, чтобы разделить Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты на два отдельных ведомства, а также заменить главу Минздрава на человека с медицинским образованием.

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну отметила, что COVID-19 стал настоящим тестом на функциональность для мировой санитарной системы, а не только для молдавской. Она обратила внимание на хронические проблемы, с которыми борется национальное здравоохранение - коррупция, личные интересы и так далее. Эти аспекты, как отметила, министр игнорировали и оставляли их на потом.

"При этом состояние системы все продолжало ухудшаться", - сказала министр.

Она отметила, что COVID-19 агрессивно нападает на человека с хроническими заболеваниями - диабетом, гепатитом, онкологией и так далее, осложняя их течение, и приводя к преждевременной смерти пациента. Министр обратила внимание, что примерно то же самое коронавирус сделал и системой здравоохранения Молдовы - обострил уже имеющиеся проблемы, касающиеся оснащения больниц, устаревшей инфраструктуры и прочего - вопросы, которые в течение долгих лет не решились из-за коррупции. "Потому что, к сожалению, система здравоохранения не была в приоритете или не было желания улучшать ситуацию", - сказала министр.

Глава Минздрава ответила на требование некоторых депутатов добровольно освободить занимаемую должность.

"Я не подам в отставку добровольно, потому что буду продолжать работать достойно", - подчеркнула Думбрэвяну.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 15 июля.

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