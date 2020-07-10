15:44 10 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.19
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.64
Поиск
Электронная сигарета

В Приднестровье введут штрафы за использование имитаторов курения табака

© CC0 / Pixabay / lindsayfox
Общество
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200710/30873335/v-pridnestrove-vvedut-shtrafy-za-ispolzovanie-imitatorov-kureniya-tabaka.html

Административная ответственность будет накладываться на несовершеннолетних, которые балуются подобными устройствами, имитирующими табакокурение.

ТИРАСПОЛЬ, 10 июл – Sputnik. В Приднестровье за использование несовершеннолетними устройств, имитирующих курение, и за вовлечение их в сам процесс курения табака теперь будет грозить административная ответственность. Такие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были приняты представителями законодательного собрания региона в окончательном чтении.

"К таким устройствам относятся кальяны, электронные сигареты, вейпы, спайсы и многие другие. До сих пор штрафовать могли несовершеннолетних только за курение и взрослых за вовлечение в процесс курения. Устройства, имитирующие курение, в законодательстве прежде не фигурировали", - пояснили в парламентской пресс-службе.

Запрет на курение
© CC0 / Pixabay / HansMartinPaul
Дело с ароматным дымком: молдавские курильщики должны быть готовы к этому
Член Комитета по социальной политике и здравоохранению Юрий Кравчук отметил, что наказания приняты разные. Сначала будет предупреждение, потом штраф от 5 до 30 единиц расчетного уровня заработной платы, а это от 92 до 552 приднестровских рублей (практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

"Думаю, этот законопроект благоприятно повлияет в дальнейшем на здоровье детей, будет их оберегать. И это первый шаг к тому, чтобы бороться с курением", – заметил он.

Предполагается также в ближайшее время внести поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Они сейчас готовятся к принятию во втором чтении.

Как пояснили в законодательном собрании, эти поправки урегулируют на госуровне ограничения на использование устройств, имитирующих курение табака и потребление испарительных смесей несовершеннолетними. Кроме того, они установят запрет рекламы на эти смеси и устройства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Иностранец, владеющий заведением в Кишиневе, выплатит крупный штраф
Во сколько может обойтись празднование дня рождения в подпольном клубе
Теги:
несовершенолетние, штрафы, табакокурение, имитация, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Чествование ФК Зенит - чемпиона России по футболу.
Игроки и болельщики: как прошли празднования чемпионства ФК "Зенит"
Сквер на улице Букурией сектора Буюканы был обновлен – как он выглядит.
Сквер на кишиневской улице Букурией был обновлен – как он выглядит
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться