В Приднестровье введут штрафы за использование имитаторов курения табака

ТИРАСПОЛЬ, 10 июл – Sputnik. В Приднестровье за использование несовершеннолетними устройств, имитирующих курение, и за вовлечение их в сам процесс курения табака теперь будет грозить административная ответственность. Такие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были приняты представителями законодательного собрания региона в окончательном чтении.

"К таким устройствам относятся кальяны, электронные сигареты, вейпы, спайсы и многие другие. До сих пор штрафовать могли несовершеннолетних только за курение и взрослых за вовлечение в процесс курения. Устройства, имитирующие курение, в законодательстве прежде не фигурировали", - пояснили в парламентской пресс-службе.

Член Комитета по социальной политике и здравоохранению Юрий Кравчук отметил, что наказания приняты разные. Сначала будет предупреждение, потом штраф от 5 до 30 единиц расчетного уровня заработной платы, а это от 92 до 552 приднестровских рублей (практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

"Думаю, этот законопроект благоприятно повлияет в дальнейшем на здоровье детей, будет их оберегать. И это первый шаг к тому, чтобы бороться с курением", – заметил он.

Предполагается также в ближайшее время внести поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Они сейчас готовятся к принятию во втором чтении.

Как пояснили в законодательном собрании, эти поправки урегулируют на госуровне ограничения на использование устройств, имитирующих курение табака и потребление испарительных смесей несовершеннолетними. Кроме того, они установят запрет рекламы на эти смеси и устройства.

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