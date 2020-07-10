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Какие новшества могут ожидать приднестровцев, вернувшихся с отдыха из-за рубежа

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1523)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200710/30874834/kakie-novshestva-mogut-ozhidat-pridnestrovtsev-vernuvshikhsya-s-otdykha-iz-za-rubezha.html

На заседании Оперштаба говорили о целесообразности сохранить требования о соблюдении двухнедельного карантина гражданами, вернувшимися из-за рубежа.

ТИРАСПОЛЬ, 10 июл – Sputnik. Требования о соблюдении двухнедельного карантина приднестровцами, вернувшимся из зарубежных туристических поездок, сохранится. Такое решение приняли на заседании Оперштаба, которое проходило под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, на двухнедельном карантине настаивает главный санитарный врач региона. Предлагаемое нововведение – обязательное лабораторное тестирование прибывших и через 8-10 дней после возвращения на родину.

Rîul Nistru
© Sputnik / Rodion Proca
Какие послабления карантина введут в Приднестровье в ближайшее время
"Учитывая, что причина выезда за рубеж не является вынужденной либо жизненно необходимой, тестирование представителей данной категории граждан будет проводиться на платной основе", - сказали в пресс-службе.

Медицинское наблюдение и контроль соблюдения режима самоизоляции при этом продолжится 14 дней. Этот срок врачи считают инкубационным периодом коронавируса.

На сегодняшний день в условиях домашнего карантина находятся 1945 приднестровцев.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1523)

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Теги:
туризм, летний отдых, отдых, карантин, Приднестровье


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