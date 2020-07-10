В НКСС уже подано почти восемь тысяч заявок на пересмотр пенсий

Больше половины пенсионеров, подавших заявления в территориальные подразделения НКСС, проживают в Кишиневе и в Бельцах.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. В территориальные подразделения Национальной кассы социального страхования (НКСС) к настоящему моменту поступило 7 тысяч 889 заявок на пересмотр пенсии, сообщает ведомство.

В соответствии с прогнозом, число поданных заявок составляет 58 процентов от ожидаемого количества.

Наибольшая доля заявлений, 55 процентов, подана в Кишиневе и в Бельцах.

С 1 июля 2020 года право на пересмотр пенсии по возрасту (согласно поправкам, внесенным в декабре 2019 года в закон "О государственной пенсионной системе") имеют получатели пенсий по возрасту, установленных после 1 января 1999 года, со страховым стажем не менее десяти лет.

Территориальные подразделения НКСС открыты в рабочие дни с 7.00 до 17.00. Кроме того, специалисты НКСС будут работать в течение двух дней по субботам, 11 и 18 июля, с 7.00 до 16.00, сообщила Национальная касса социального страхования.

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