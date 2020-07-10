При каких условиях число заражений COVID-19 может снижаться

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. В контексте изменений эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, положение в Молдове не отличается от других стран. Об этом заявила радиостудии Sputnik эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

По ее мнению, ситуация в стране совсем не радужная, так как наблюдается довольно большое количество случаев заболевания среди граждан. Это, как считает эксперт, также связано с тем, что многие ограничения были сняты слишком рано.

С другой стороны, люди не придерживаются рекомендаций специалистов и отказываются соблюдать некоторые правила, чтобы предотвратить распространение вируса.

"Если внимательно проанализировать, то погоду практически никто не носит маски. В заведениях и парках такая же ситуация. Таким образом, большая часть здорового населения перейдет в категорию инфицированных, если они не будет соблюдать основные правила", - сказала собеседница.

Токарчук считает, что число заражений может снизиться в ближайшем будущем в случае комплексного подхода, то есть если будут ли приняты конкретные меры по всем направлениям.

"Люди, которые не входят в категорию инфицированных, должны обязательно носить защитные маски куда бы они не шли, соблюдать социальную дистанцию и гигиену. За теми, кто заразился, необходимо следить с предельной осторожностью, а тех, с кем они вступили в контакт, следует проверять и изолировать. Точно так же, те, кто излечился от этого вируса, должны долгое время подвергаться мониторингу специалистами", - отметила эксперт.

По ее мнению, пока рано ослаблять некоторые ограничения, а именно разрешать проведение церемоний (свадеб, крестин и других торжеств), так как риск заражения вирусом еще достаточно высокий.

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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 15 июля.

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