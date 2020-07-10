Минздрав опубликовал обновленные данные по ситуации с COVID-19 в Молдове

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлена коронавирусная инфекция, а также данные о состоянии здоровья пациентов.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. К утру пятницы количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове достигло 18 тысяч 666, из них 1 тысяча 293 в Приднестровье, сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 68 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В тяжелом состоянии находятся 363 человека, из них 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 1 тысяча 25 госпитализированных — в состоянии средней степени тяжести.

Также за последние сутки выписаны из больниц 252 пациента.

На сегодняшний день подтверждены 2 тысячи 587 случаев инфицирования среди работников системы здравоохранения.

Зарегистрированы еще три летальных исхода от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество погибших достигло 627 случаев.

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