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Искусственная дамба. Иллюстрационное фото

Спасатели продолжают укреплять защитные дамбы: очередная в Кантемире

© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200710/30883071/spasateli-prodolzhayut-ukreplyat-zaschitnye-damby-ocherednaya-v-cantemir.html

Все больше защитных дамб укрепляют в разных населенных пунктах страны, где грозит затопление из-за выходы воды на пойму.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Спасатели продолжают работы по укреплению защитных дамб,чтобы предотвратить наводнения во многих населенных пунктах, находящихся близ реки Прут. Комплексные мероприятия проводились накануне в Кантемире. 

Река Днестр
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Об этом сообщили в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. 

Как отметили в ведомстве, чтобы предотвратить риск затопления водонасосной станции, спасатели возвели плотину высотой в один метр и укрепили ее двумя рядами мешков с песком.

"Такие же работы провели в населенном пункте Гелтосу, где было использовано 300 мешков с песком", - говорится в пресс-релизе ГИЧС.

В Готештах спасатели заделали отверстие, через которое просачивалась вода. А в селе Лека была укреплена 70-метровая защитная дамба у насосной станции.

Другие работы спасателей 

Ранее спасатели установили защитное сооружение протяженностью в 200 метров в Унгенах.

В населенном пункте Грозешты Ниспоренского района понадобилась помощь спасателей для откачивания воды из одного домохозяйства.

"Работы по укреплению дамб продолжатся, а сотрудники службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям будут следить за уровнем воды в реках Прут и Днестр, а также их притоков, чтобы избежать риски", - добавили в ведомстве.

В некоторых регионах страны до 13 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. 

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