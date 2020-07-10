Спасатели продолжают укреплять защитные дамбы: очередная в Кантемире

Все больше защитных дамб укрепляют в разных населенных пунктах страны, где грозит затопление из-за выходы воды на пойму.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Спасатели продолжают работы по укреплению защитных дамб,чтобы предотвратить наводнения во многих населенных пунктах, находящихся близ реки Прут. Комплексные мероприятия проводились накануне в Кантемире.

Об этом сообщили в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.

Как отметили в ведомстве, чтобы предотвратить риск затопления водонасосной станции, спасатели возвели плотину высотой в один метр и укрепили ее двумя рядами мешков с песком.

"Такие же работы провели в населенном пункте Гелтосу, где было использовано 300 мешков с песком", - говорится в пресс-релизе ГИЧС.

В Готештах спасатели заделали отверстие, через которое просачивалась вода. А в селе Лека была укреплена 70-метровая защитная дамба у насосной станции.

Другие работы спасателей

Ранее спасатели установили защитное сооружение протяженностью в 200 метров в Унгенах.

В населенном пункте Грозешты Ниспоренского района понадобилась помощь спасателей для откачивания воды из одного домохозяйства.

"Работы по укреплению дамб продолжатся, а сотрудники службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям будут следить за уровнем воды в реках Прут и Днестр, а также их притоков, чтобы избежать риски", - добавили в ведомстве.

В некоторых регионах страны до 13 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму.

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