Ограничение, введенное в связи с пандемией, предварительно продлится до середины июля. Оно распространяется на целый ряд государств.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Италия запретила въезд на свою территорию гражданам Молдовы, сообщили в посольстве РМ в этой стране.

Ограничение распространяется также на граждан Армении, Бахрейна, Бангладеша, Бразилии, Боснии и Герцеговины, Чили, Кювейта, Северной Македонии, Омана, Панаму, Перу и Доминиканской республики. Временно не смогут попасть в Италию путешественники, посещавшие эти страны недавно.

Власти Италии приостановили авиасообщение с этими государствами.

Запрет распространяется и на наземный транспорт. Исключение сделано только для граждан Италии, но и они должны будут самоизолироваться после прибытия в страну.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 15 июля.

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