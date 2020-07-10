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Италия запретила въезд на свою территорию гражданам Молдовы

© Fotolia / fabiomax
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1524)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200710/30883890/italiya-zapretila-vezd-na-svoyu-territoriyu-grazhdanam-Moldovy.html

Ограничение, введенное в связи с пандемией, предварительно продлится до середины июля. Оно распространяется на целый ряд государств.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Италия запретила въезд на свою территорию гражданам Молдовы, сообщили в посольстве РМ в этой стране.

КПП. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Ограничение распространяется также на граждан Армении, Бахрейна, Бангладеша, Бразилии, Боснии и Герцеговины, Чили, Кювейта, Северной Македонии, Омана, Панаму, Перу и Доминиканской республики. Временно не смогут попасть в Италию путешественники, посещавшие эти страны недавно.

Власти Италии приостановили авиасообщение с этими государствами.

Запрет распространяется и на наземный транспорт. Исключение сделано только для граждан Италии, но и они должны будут самоизолироваться после прибытия в страну.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 15 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1524)


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