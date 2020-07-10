КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Италия запретила въезд на свою территорию гражданам Молдовы, сообщили в посольстве РМ в этой стране.
Ограничение распространяется также на граждан Армении, Бахрейна, Бангладеша, Бразилии, Боснии и Герцеговины, Чили, Кювейта, Северной Македонии, Омана, Панаму, Перу и Доминиканской республики. Временно не смогут попасть в Италию путешественники, посещавшие эти страны недавно.
Власти Италии приостановили авиасообщение с этими государствами.
Запрет распространяется и на наземный транспорт. Исключение сделано только для граждан Италии, но и они должны будут самоизолироваться после прибытия в страну.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 15 июля.
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