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Центральная избирательная комиссия.

В Центризбиркоме вводится спецрежим: у сотрудника обнаружен COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1524)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200710/30884457/v-tsentrizbirkome-vvoditsya-spetsrezhim-u-sotrudnika-obnaruzhen-covid-19.html

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что работа не прекращается, но доступ в здание для третьих лиц будет ограничен.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. В Центризбиркоме вводится специальный режим работы в связи с тем, что у одного из работников обнаружена коронавирусная инфекция нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК в пятницу.

машина скорой помощи
© Photo : Miroslav Rotari.
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Спецрежим вступит в силу 13 июля, однако в учреждении подчеркнули, что работа комиссии не прекращается, а большинство работников будут работать удаленно. За исключением тех, чье присутствие в офисе ЦИК обязательно.

"Во избежание риска распространения COVID-19, в помещении будут установлены специальные ящики для корреспонденции, в то время как доступ для третьих лиц в ЦИК будет ограничен", - сообщили в комиссии. 

К утру пятницы количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове достигло 18 тысяч 666, из них 1 тысяча 293 в приднестровском регионе.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 15 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1524)

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