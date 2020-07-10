В Центризбиркоме вводится спецрежим: у сотрудника обнаружен COVID-19

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что работа не прекращается, но доступ в здание для третьих лиц будет ограничен.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. В Центризбиркоме вводится специальный режим работы в связи с тем, что у одного из работников обнаружена коронавирусная инфекция нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК в пятницу.

Спецрежим вступит в силу 13 июля, однако в учреждении подчеркнули, что работа комиссии не прекращается, а большинство работников будут работать удаленно. За исключением тех, чье присутствие в офисе ЦИК обязательно.

"Во избежание риска распространения COVID-19, в помещении будут установлены специальные ящики для корреспонденции, в то время как доступ для третьих лиц в ЦИК будет ограничен", - сообщили в комиссии.

К утру пятницы количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове достигло 18 тысяч 666, из них 1 тысяча 293 в приднестровском регионе.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 15 июля.

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