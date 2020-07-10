Свидетельства переболевшего COVID-19 в Молдове: как это было

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Сегодня у жителей Молдовы и всего мира появился невидимый враг – коронавирус нового типа, который только на уровне республики унес более 6 сотен жизней.

Некоторые умаляют вирусную угрозу, хотя, как следует из того, что рассказывают переболевшие о течении болезни, зря.

По словам Евгения Голощапова, все начиналось, как обычное ОРВИ, поднялась температура, появились симптомы общей слабости. На следующее утро температура подскочила еще больше, ослабли вкусовые ощущения.

“Я позвонил семейному врачу, которая порекомендовала связаться со скорой медицинской помощью, чтобы был сразу взят анализ на коронавирус. Сначала меня привезли в центр COVID-19, расположенный на территории МВЦ “Moldexpo”, где подтвердились опасения врачей”, - рассказал мужчина.

Отличительным явлениями инфицирования коронавирусом Голощапов назвал удушающий кашель, сильную сухость и ощутимое першение в горле. Именно эти симптомы, которые немного отличаются от состояния заболевшим сезонным гриппом, вызвали у него подозрения.

Собеседник заявил, что старался соблюдать все меры карантинной безопасности, к которым призывают власти страны, - держаться на расстоянии в метр-полтора от других людей в общественных местах, носить медицинскую маску, регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать их спиртосодержащими средствами. Однако и такая аккуратность не спасла от заражения.

“Я старался в период чрезвычайного положения не встречаться с друзьями или близкими, работали мы удаленно. Единственное место, я так думаю, где могло произойти инфицирование, это – продуктовый супермаркет или общественный транспорт”, - рассказал собеседник.

После того, как пациента доставили в центр COVID-19 на “Moldexpo”, незамедлительно сделали снимок легких, взяли общий анализ крови, чтобы определить содержание кислорода в ней. Когда диагноз был установлен, мужчину поместили в одно из отделений муниципальной больницы №2. Его состояние определили, как средней степени тяжести.

“Хотел бы отметить высокий уровень подготовки врачей, многие из которых вынуждены были переквалифицироваться. Лечение проводилось в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Мне детально объяснили план лечения, назвали список препаратов, которые применяли”, - рассказал Голощапов.

Врачи внимательно следили за состоянием пациента, когда ситуация усугубилась и началась пневмония, применили инъекционные препараты и капельницы. Однако лечение от коронавируса, в зависимости от состояния здоровья пациента, занимает довольно много времени. По словам человека, победившего этот недуг, оно длится в среднем от двух недель до месяца.

После выписки пациенту, переболевшему коронавирусом, не стоит надеяться на мгновенное восстановление организма. В течение двух-трех недель может сохраняться общая слабость, необходимо принимать поддерживающие препараты, витамины, много спать, свидетельствует Голощапов. “Только так, постепенно, удастся вернуться к повседневной жизни”, - резюмировал он.

Некоторые молодые люди и представители среднего возраста решили, что кого-кого, а их вирус нового типа не затронет, поэтому так халатно относятся к мерам карантинной безопасности, утверждая даже, что COVID-19 вообще существует. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Молдова рассказала заведующая реанимационным отделением инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Я не могу понять, зачем некоторые люди вбрасывают фейки о том, что вируса нет. Достаточно посмотреть, как сильно он влияет на организм человека. К сожалению, в Молдове многие люди не верят, что этот вирус существует. Поэтому установилась такая безответственная модель поведения", - рассказала медик.

Длительный карантин и введение в стране чрезвычайного положения были, по словам специалиста, вынужденными, но правильными мерами.

Надежда на скорое избавление от коронавируса в Молдове была, и медики даже надеялись, что инфекционная угроза отступит, но фактор расслабленности населения внес свои коррективы со снятием ЧП, и сейчас сложно прогнозировать, когда COVID-19 уйдет из страны.

Молдова продолжает занимать одно из лидирующих мест в Европе по числу заболевших вирусом нового типа на 1 миллион населения. По этой причине граждане республики не могут выехать в большинство стран Европы, Украину, Российскую Федерацию. Свободно жители Молдовы могут отправиться лишь в Беларусь.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 15 июля, а затем и до 31-го.

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