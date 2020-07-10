Дошла очередь: объявлен тендер на ремонт оживленной кишиневской магистрали

Ремонт транспортной артерии, которая связывает центр с микрорайоном Буюканы, был запланирован еще на 2018 год, однако проект в итоге так и не был реализован.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. В Кишиневе наконец займутся ремонтом оживленной и загруженной улицы Ион Крянгэ.

Кишиневский градоначальник Ион Чебан сообщил, что был объявлен тендер на проведение всего комплекса работ.

Он рассказал, что общая стоимость проекта составляет 50 миллионов леев. Реализация намеченного начнется примерно через полтора месяца и продлится около полутора лет.

Согласно проекту реабилитации улицы, запланированы работы по благоустройству тротуаров, замене водопроводных и канализационных сетей, ремонту дорожного покрытия и восстановлению круговых развязок на площадях Д. Кантемир и Унирий Принчипателор.

"Я не допущу отклонений от требований закона и лично буду следить за ходом работ на этой важной транспортной артерии города. Кишиневцы должны получить улицу, отремонтированную по всем нормам. Работы должны быть выполнены качественно, прозрачно и в установленные сроки", - заявил Чебан.

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В этом году на работы выделено 44 миллиона леев. Остальные будут освоены в следующем году.

Первоначально намечена замена канализационных и водопроводных сетей, а также укладка слоя проезжей части, который позволил бы движение автомобилей в зимний период. После этого работы возобновятся в следующем году, когда это позволят погодные условия.

"Мы хотим видеть максимальную прозрачность и участие добросовестных экономических агентов", – сказал глава Кишинева.

Несколько безрезультатных попыток

По словам Чебана, ремонт улицы Иона Крянгэ в секторе Буюканы начался в 2018 году. Расходы на реализацию проекта по ходу дела выросли на 60–80%, а в итоге он остался нереализованным.

"В нормальной ситуации предыдущая администрация должна понести уголовную ответственность за эти существенные нарушения и отклонения", – считает Чебан.

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На предыдущий проект было выделено 26 миллионов леев. Многие из запланированных в нем работ, по словам примара, на том этапе просто нельзя было выполнить, в то же время не был учтена необходимость замены водопроводных и канализационных сетей, которые устарели на 90%.

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