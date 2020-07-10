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Запеченные грибы.

Кто они, молдавские грибники – гурманы или самоубийцы: подробности

FB / Restauranttabla
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200710/30886986/kto-oni-moldavskie-gribniki-samoubiytsy-ili-gurmany.html

Летом многие граждане Молдовы страдают от собственной неосмотрительности, приобретая на обочинах трасс лесные дары, а затем попадая в больницы с острыми пищевыми отравлениями.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Длительное тепло и затяжные осадки сделали свое дело - в лесах республики наблюдается богатый урожай грибов, а люди, которые любят их собирать и употреблять в пищу сознательно подвергают себя рискам. Есть и те, кто эти риски покупает - на трассах страны, хоть и редко, но можно увидеть сельских жителей, которые, в надежде заработать, выносят ведра с этим сомнительным лакомствам к обочинам.

За доказательствами опасности лесных грибов далеко ходить не приходится. В начале лета трагический случай произошел в городе Резина, молодая женщина и ее мать погибли после употребления в пищу того, что они собрали в местном лесу. Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме сковороду с приготовленными грибами. По версии следствия, смерть наступила от острого пищевого отравления.

Эксперты подчеркивают, что нельзя есть незнакомые грибы, особенно в сыром виде, не следует покупать грибы в неавторизованных местах. Также специалисты не советуют собирать грибы в городских парках, скверах, вблизи дорог или свалок.

Грибы.
© CC0 / Pixabay / Gellinger
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Как заявил корреспонденту Sputnik Молдова начальник кишиневского управления Национального агентства безопасности пищевых продуктов Роман Венгер, каждый год в Молдове фиксируют десятки летальных исходов, вызванных употреблением именно лесных грибов, которые как губка впитывают токсины. 

"Сейчас в стране не та экологическая ситуация, как 50-60 лет назад, когда представители старшего поколения собирали грибы и подавали их к столу с жареной картошкой или варили суп, консервировали. Зачастую сегодня в Молдове под видом нормального съедобного гриба скрывается ядовитый. Грибные токсины - одни из самых тяжелых, известных в науке", - рассказал Венгер.

Эксперт посоветовал всем гражданам страны приобретать грибы исключительно в авторизированных торговых точках, у владельцев которых есть сертификат фитосанитарного соответствия продукции необходимым нормам. Более того, те из предпринимателей, которые занимаются выращиванием грибов, обязаны предоставить контролирующим органам документы, сопровождающие продукцию, указать, какие вещества применялись при культивировании.

Грибы
© CC0 / Pixabay / TomaszProszek
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"Но даже при покупке грибов на рынках, в том числе шампиньонов или вешенок, каждый должен быть предельно внимательным, поскольку нельзя исключить, что эта продукция была выращена в кустарных условиях", - добавил собеседник.

В первые два часа после употребления грибов могут появиться тошнота, рвота, диарея, чрезмерное потоотделение. Спустя шесть часов — больной может жаловаться на головную боль, головокружение, а также на обострение рвоты. После 72 часов не исключены серьезные осложнения в работе печени и почечная недостаточность, что может привести к смерти человека. Наибольшему риску при употреблении грибов подвержены дети.

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Теги:
вред, опасность, Молдова, грибы


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