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Продовольственные товары

Как изменились цены в Молдове в июне — опубликованы официальные цифры

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200710/30887334/kak-izmenilis-tseny-v-moldove-v-iyune-opublikovany-ofitsialnye-tsifry.html

Сильнее всего подорожало продовольствие: Национальное бюро статистики обнародовало данные об инфляции за первый месяц лета.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Национальное бюро статистики (НБС) сообщает, что в июне 2020 годовая инфляция (в пересчете на 12 месяцев) составила 4,25 процента, в том числе на продовольственные товары -  8,48 процента, непродовольственные товары - 0,3 процента, услуги - 3,53 процента.

Прироста индекса потребительских цен в июне 2020 года по сравнению с маем не произошло, напротив, зарегистрировано незначительное снижение этой величины на 0,01 процента.

В июне 2020 года по сравнению с маем произошло повышение цен на следующие продукты: морковь - на 14,6 процента, цитрусовые - на 11,7 процента, куриные яйца - на 9,9 процента, экзотические фрукты - на 8,3 процента, свеклу - на 8 процентов, мороженое - на 2 процента, свежую и мороженую рыбу - на 1,5 процента, продукты из муки и хлебобулочных изделий - на 1,3 процента (особенно: крупа - на 6,9 процента, а рис, макароны и пшеничная мука - на 1,3 процента для каждой категории).

Супермаркет.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В то же время в июне снизились цены на косточковые фрукты - на 42,7 процента, ягоды садовые - на 34,5 процента, картофель - на 19,4 процента, свежие овощи - на 5 процентов (особенно на помидоры - на 22,3 процента, огурцы - на 20,8 процента, капусту - на 8,8 процента, чеснок - на 8,7 процента).

Официальная статистика отметила, что в июне по сравнению с маем цены на большинство непродовольственных товаров остались на уровне предыдущего месяца.

В мае уровень инфляции составил более четырех процентов>>>

Тарифы на услуги, оказанные населению, в июне 2020 года, по сравнению с маем увеличились по ряду категорий. Цены на пассажирские авиаперевозки выросли на 11,1 процента, стоимость туристических услуг повысилась на 10,1 процента, аренда квартир для студентов - на 2,3 процента. Вместе с тем было зафиксировано снижение цен на железнодорожные пассажирские перевозки на 1,3 процента.

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