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Водоросли, архивное фото.

Природная аномалия в Приднестровье - водохранилище в Кучургане стало зеленым

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200710/30887380/prirodnye-anomalii-v-pridnestrove-vodokhranilische-v-kuchurgane-stalo-zelenym.html

Период цветения водорослей привел к тому, что водоем окрасился в зеленый цвет - местные жители поражены необычной картиной.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. В пятницу жители ряда сел, расположенных вблизи Кучурганского водохранилища, увидели довольно редкое зрелище - вся гладь стала изумрудно-зеленой. Сначала люди подумали, что в водоем сбросили какие-то химические вещества, которые и привели его в такое состояние. Но позже биологи, работающие в Приднестровском государственном университете, поспешили успокоить граждан.

Дело в том, объясняют специалисты, что именно в июле, когда на территории Молдовы погодные максимумы в дневные часы превышают отметку в 30 градусов по Цельсию, начинается усиленный фотосинтез, а водоросли идут в стремительный рост. Именно цветение мелкой флоры и приводит к такому эффекту.

Спасательный круг, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / dimitriwittmann
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Никакого вреда для экологии такие природные сюрпризы не представляют, не стоит опасаться и людям, которые решат окунуться в такую воду, приобретшую необычно-зеленый цвет. 

Более того, такое явление полезно для фауны водоема, поскольку водоросли является кормом для нескольких видов рыб, в частности, для толстолобика.

Подобные природные явления могут произойти еще на ряде водоемов республики. Но это чаще случается там, где есть стоячая вода, при сильном течении такие явления происходят редко.

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Теги:
водоросли, вода, зеленый цвет, водохранилище, Приднестровье


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