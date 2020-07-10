Минздрав: в Молдове подтверждены 258 новых случаев коронавируса

Общее количество выявленных эпизодов инфицирования COVID-19 в Молдове, по данным министерства здравоохранения, составило 18 тысяч 924.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 258 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, из них шесть — в Приднестровье, сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных эпизодов COVID-19 в Молдове достигло 18 тысяч 924.

По данным ведомства, за последние сутки были проведены тысяча 819 тестов, в том числе тысяча 254 первичных.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 13 сотрудников системы здравоохранения, в том числе у 4 врачей, 8 медсестер и одного работника вспомогательного персонала.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 12 тысяч 188.

Также в Минздраве сообщили еще о восьми случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 635.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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