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Врачи в больнице

Минздрав: в Молдове подтверждены 258 новых случаев коронавируса

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1529)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200710/30888362/minzdrav-v-moldove-podtverzhdeny-258-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее количество выявленных эпизодов инфицирования COVID-19 в Молдове, по данным министерства здравоохранения, составило 18 тысяч 924.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 258 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, из них шесть — в Приднестровье, сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Таким образом, общее количество подтвержденных эпизодов COVID-19 в Молдове достигло 18 тысяч 924.

По данным ведомства, за последние сутки были проведены тысяча 819 тестов, в том числе тысяча 254 первичных.

Вход на железнодорожный вокзал в Алматы.
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 13 сотрудников системы здравоохранения, в том числе у 4 врачей, 8 медсестер и одного работника вспомогательного персонала.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 12 тысяч 188.

Также в Минздраве сообщили еще о восьми случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 635.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1529)

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Теги:
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