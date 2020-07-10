Кишиневский аэропорт хотят вернуть государству, в "Avia Invest" возражают

Агентство публичной собственности потребовало у компании "Avia Invest" вернуть государству всю инфраструктуру Международного аэропорта Кишинева. В ведомстве уточнили, что расторгли контракт, концессионер выступил с опровержением.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Агентство публичной собственности (АПС) сообщает, что в пятницу, "по причине неисполнения контрактных обязательств" была приостановлена сдача в концессию Международного аэропорта Кишинева, в том числе и земельного участка, занимаемого предприятием.

АПС заключило контракт о сдаче аэропорта в концессию 30 августа 2013 года, на эту же дату приходится решение об аренде земельного участка № 4/03.

Одним из главных аргументов, которым руководствуется государство при решении о возвращении аэропорта в собственность, стало "невыполнение первого инвестиционного этапа", а также "частичное неисполнение второго этапа инвестиций". В АПС уточнили, что общая задолженность по этим пунктам составила 66 миллионов 200 тысяч евро.

Концессионер международного аэропорта Кишинева опровергает информацию о расторжении договора с 08 июля 2020 года.

"Компания Avia Invest лишь получила уведомление от АПС о желании расторгнуть договор по причине якобы непредставления страховой гарантии. Сама процедура расторжения является длительным юридическим механизмом. "Avia Invest" отвергает и не признает уведомление о расторжении", - сказано в реакции предприятия.

В компании утверждают, что на данный момент она подвергается давлению, из-за чего страховые компании Молдовы отказываются подписывать страховой полис, который "Avia Invest" должна представлять ежегодно.

"Avia Invest" подчеркивает, что является платежеспособной компанией, осуществляющей деятельность в строгом соответствии с законодательством и положениями договора о концессии", - заявлено в реакции предприятия.

Ситуация с аэропортом Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании "Avia Invest" в 2013 году в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября 2019 кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд.

Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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