Президент Молдовы рассказал, что намерен обсудить с лидером Приднестровья

Глава государства пояснил, что рассчитывает обговорить со своим визави вопрос первостепенной важности для граждан обоих берегов Днестра.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским. В рамках беседы глава государства собирается обсудить вопрос передвижения граждан между двумя берегами Днестра. Об этом Додон рассказал в пятницу в рамках передачи "Президент отвечает".

Из-за ситуации с коронавирусом Тирасполь ввел ограничения на въезд в регион и выезд из него.

"Что касается дорог по направлению Бендер и Тирасполя, у меня состоится телефонный разговор с господином Красносельским сегодня или в понедельник. Поговорим с ним и о снятии этих незаконных 37 пунктов и о возвращении режима пересечения, который действовал до 1 марта, до карантина", - сказал Додон.

Он также сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Молдове за последнее время снизилось вдвое, в то время как мире показатели растут. В качестве примера он привел соседнюю Румынию, где на местном уровне зарегистрирован антирекорд.

"В Молдове мы практически преодолели эту волну и движемся к снижению", - сказал Додон.

Он также обратился к жителям Кочиер с информацией о том, что в течение 2-3 месяцев им будет представлен доступ к сети интернет и к телевидению через сеть Moldtelecom.

Ранее сообщалось, что встреча президента Молдовы Игоря Додона с приднестровским лидером Вадимом Красносельским может состояться в конце июля или начале августа текущего года.

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