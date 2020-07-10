Петрович: каждый год находим в земле более 200 взрывоопасных предметов

Поисковик прокомментировал инцидент в Каушанах с подрывом трактора на боеприпасе времен Второй мировой войны.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Случаи, когда люди и сельхозтехника страдают из-за взрывоопасных предметов, лежащих в земле более трех четвертей века, к сожалению, довольно распространенное явление в Молдове. Об этом сообщил Sputnik Молдова председатель Координационного Совета российских соотечественников, глава Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

"Мы ежегодно передаем министерству обороны и генинсекторату по чрезвычайным ситуациям информацию о более чем 200 взрывоопасных предметах, обнаруженных нами в ходе поисковых работ", - отметил собеседник.

По словам эксперта, речь идет как об одиночных неразорвавшихся снарядах, так и о целых артиллерийских складах, которые находятся под землей.

"Такие склады мы находили и на пахотных полях, и в лесных массивах, и даже в огородах. В Дубоссарском районе у женщины обнаружили 28 артиллерийских снарядов. Саперы даже не стали никуда их транспортировать, вывезли в карьер, где добывают песок, и взорвали. Еще много лет земля будет напоминать о войне, и поэтому нужно быть очень внимательными и аккуратными", - подчеркнул поисковик, комментируя инцидент с подрывом трактора во время пахоты.

На территории нынешнего Каушанского района в августе 1944 года проходили основные бои на Кицканском плацдарме, и в земле с тех времен осталось огромное количество боеприпасов.

"Сейчас у нас сезон, когда убирают пшеницу, и мы работаем на полях, пока их еще не засеяли повторно. У нас были случаи, когда после пахоты мы подзывали тракториста и показывали ему, на что он натыкался. В Шерпенах был случай, когда тракторист зацепил авиационную бомбу. Там без жертв бы не обошлось, но просто повезло, бомба не взорвалась", - рассказал Алексей Петрович.

По словам эксперта, даже спустя много десятков лет после войны проверить эти поля целиком и полностью нет технической возможности и поэтому особенно важно грамотно вести себя в случае, если обнаружен неразорвавшийся снаряд, бомба, мина или граната.

"Большей частью трагедии происходят потому, что люди, которые извлекают боеприпас времен войны, пытаются с ними совершать какие-то манипуляции, переносить их, разбирать, бросать в костер. Здесь главный принцип – не трогай!", - подчеркнул он.

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При обнаружении взрывоопасного предмета необходимо прежде всего позвонить в полицию по номеру 112, сообщить органам местной власти и не подходить к опасному предмету, отметил Петрович.

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