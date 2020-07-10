Как долго будут закрыты детсады в Молдове: что заявил премьер

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Детсады останутся закрытыми в Молдове как минимум до 31 июля. Об этом заявил премьер Ион Кику на брифинге в пятницу.

"Мы не можем возобновить работу детских садов и после 16 июля. Сохраним это ограничения до 31 июля. Разработаны все соответствующие инструкции. В последние дни у нас много сотрудников детсадов, в частности из Кишинева, у которых подтвердился COVID-19. Поэтому, мы хорошо понимаем, насколько тяжело родителям в этой ситуации, но здоровье детей - приоритет. Прошу отнестись с пониманием к этому решению", - сказал Кику.

По словам премьера, это решение принято Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Структура также постановила, что останутся закрытыми и детские лагеря отдыха.

Из-за ситуации с коронавирусом нового типа с 11 марта свои двери закрыли все образовательные учреждения Молдовы, а процесс обучения перевели в онлайн-формат.

С 17 марта по 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, которое продлили до 31 июля.

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