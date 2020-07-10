"Железная Дорога Молдовы": в Кагульском районе затопило участок путей

Движение поездов на этом отрезке остановлено из-за угрозы безопасности пассажирских и грузовых перевозок

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. На участке железной дороги Кагул-Колибаш вблизи села Крихана Веке уровень воды разлившейся реки Прут поднялся до верхнего уровня насыпи. Об этом сообщило предприятие "Железная дорога Молдовы".

Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, грузов и подвижного состава, было принято решение остановить железнодорожное движение на этом сегменте.

Вместе с тем сегодня спасатели продолжили работы по укреплению защитных дамб,чтобы предотвратить наводнения во многих населенных пунктах, находящихся близ реки Прут. Комплексные мероприятия проводились накануне и в Кантемире.

В некоторых регионах страны до 13 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с подъемом уровня воды в Пруте и Днестре.

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