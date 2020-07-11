Добровольные пенсионные фонды в Молдове: где будут работать ваши деньги

Что нужно знать о законопроекте о факультативных пенсионных фондах, станет ли эта инициатива спасением от существующих проблем, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Молдавский парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о факультативных (добровольных) пенсионных фондах. Среди преимуществ этой инициативы - возможность получения пенсии при достижении возраста 60 лет (с учетом соблюдения определенных условий) и самим определить сумму взноса в фонд. Корреспондент Sputnik разбиралась, что ждать от данного законопроекта и станет ли он революцией или спасением для жителей республики.

Что надо знать?

Любой гражданин сможет вступить в факультативный пенсионный фонд (при этом участие в системе государственного соцстрахования остается обязательным), а сумма выплачиваемых взносов в него будет вычитаться из налогооблагаемого дохода.

Чтобы получить факультативную пенсию участнику фонда необходимо:

достичь возраста 60 лет;

уплатить не менее 60 месячных взносов;

его личный актив должен быть эквивалентен сумме, необходимой для получения минимальной дополнительной пенсии (минимум предстоит определить отдельным нормативным актом).

На первый взгляд может показаться, что в Молдове намечается настоящая пенсионная революция. Но в реальности это совсем не так.

Во-первых, в стране с 1999 года действует Закон о негосударственных пенсионных фондах. У этого документа, как рассказал вице-председатель административного совета Национальной комиссии по финансовому рынку Юрий Филип, в принципе такая же цель, как и у законопроекта о факультативных пенсионных фондах.

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"За это время (с 1999 года – ред.) было три попытки со стороны трех страховых компаний создать такие фонды в качестве администраторов. Однако, к сожалению, не было ни одной заявки (на присоединение к этим фондам со стороны граждан – ред.)", - сказал Филип.

Во-вторых, существование таких фондов зависит как от финансовых возможностей граждан, а они сниженные, так и от инвестиционных маневров. "Участие в добровольном пенсионном фонде предусматривает часть чистого ежемесячного дохода человека. Что в нынешней ситуации мало кто может себе позволить", - признал Филип.

Однако создание подобных пенсионных фондов в Молдове важно. И этот законопроект, по словам Филипа, четко оговаривает основные принципы правовой основы для функционирования фондов, требования к их лицензированию, правила выдачи факультативных пенсий и так далее.

Он обратил внимание на то, что законопроекте предусмотрен и пункт о Фонде гарантирования взносов. Впрочем, как отметил Филип, работу факультативных пенсионных фондов планируется выстроить так, чтобы возможность их банкротства стала гораздо ниже, чем других финансовых секторах.

И еще из интересного. Администратором добровольного пенсионного фонда может быть либо страховая компания (со всеми лицензиями и выполненными условиями), либо лицензированный банк, либо небанковский брокер, который работает на рынке капитала. Это первый уровень гарантирования выплат. Кроме того, закон четко прописывает требования к инвестиционному портфелю, а также то, как и куда могут инвестироваться накопления фонда. Следить за этим будет специализированная структура.

Пенсионная революция?

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ комментируя Sputnik проект закона о факультативных пенсиях отметил, что ни о какой революции речь не идет.

"По факту эта факультативная система у нас есть уже 20 лет. Но она не работает. Однако разработанный законопроект очень важен и нужен", - отметил собеседник.

Он обратил внимание на проблемы в государственной пенсионной системе. Средний размер пенсии, согласно тем же европейским меркам, должен составлять 42% от средней заработной платы. В Молдове же этот показатель едва превышает 20%.

"Самое печальное, что с каждым годом этот показатель ухудшается. К примеру, в 2011 году – речь шла о 29%, то сейчас мы дошли до 21-22%. Кроме того, пенсионный фонд не самообеспечивается. Он выживает за счет переводов из госбюджета. Эта солидарная система, когда молодое поколение поддерживает пожилое в надежде, что их дети будут помогать уже им, себя исчерпала. Потому что число работающих уменьшается, а число пенсионеров растет с каждым годом. Поэтому эта система не работает", - сказал Ионицэ.

Первое, что необходимо обязательно сделать, говоря о проекте факультативных пенсионных фондах, - это предоставить налоговые льготы для такой системы. "Если этого не сделать, то мы только зря потеряем время", - считает Ионицэ.

Как пояснил эксперт, добровольное пенсионное накопление предусматривает, что человек сам отказывается от каких-то затрат, чтобы сохранить деньги на будущее.

"Простимулировать людей к накоплению средств на старость можно только через налоговые льготы. Без этого ценность документа сводится к нулю", - сказал Ионицэ.

Вторая проблема заключается в том, что пенсионным фондам будет некуда инвестировать деньги.

"У них есть два подхода – размещать деньги на банковский депозит или покупать гособлигации. Прибыльность с этих двух инвестиций очень низкая. В Молдове нет публичных частных компаний, которые бы соответствовали критериям Нацбанка. Есть только одна публично-частная компания, которая эмитировала свои акции на бухарестской бирже", - пояснил экономист, напомнив, что в рамках соглашения об ассоциации с ЕС республика обязалась обеспечить работу трансграничных финансовых услуг.

И тут, по его мнению, большую роль сыграло бы наличие в республике биржи, объединенной, к примеру, с биржей Румынии, которая ближе с географической точки зрения. Тогда, как считает эксперт, местные инвесторы не станут держать деньги в банках, а смогут вкладывать их на биржи, и у пенсионных фондов появилась бы такая возможность.

"А так у пенсионных фондов будут две проблемы. Во-первых, отсутствие денег, потому что никто не придет к ним, так как никто не захочет страховать старость, когда государство не дает налоговые льготы. А, во-вторых, если бы деньги и были, то пенсионные фонды не знали бы что с ними делать. Поэтому, если этот законопроект не решит две эти задачи, то его ждет такое же будущее, что и действующий Закон о негосударственных пенсионных фондах", - сказал эксперт.

Зачем нужен Закон о факультативных пенсиях?

По мнению Ионицэ, Закон о факультативных пенсиях Молдове необходим. Как считает экономист, на данный момент порядка половины средств, которые граждане Молдовы держат в банках, лежат там без процентов.

"Люди не знают, что делать с деньгами. Если бы была эта система обеспечения старости, то, думаю, что наши пенсионные фонды за 10 лет смогли бы управлять деньгами на уровне 10% ВВП. В перспективе эти фонды должны управлять средствами буквально на уровне банков или даже больше", - пояснил собеседник.

В сравнении с банками, куда люди приносят деньги на краткосрочный период – на 1-2 года, пенсионный фонд, как отметил Ионицэ, управляет "длинными деньгами", то есть человек вкладывает деньги на 20-30 лет.

"Правительство могло бы запустить долгосрочные инфраструктурные проекты, которые окупаются за 10-15 лет. Бич нашей экономики – у нас вообще нет "длинных денег". А они могут быть только в пенсионных фондах. Пенсионные фонды не только бы защитил людей, но и принес бы в экономику длинные деньги. Поэтому на месте правительства я бы подумал над тем, что лучше пусть будут потери по налогам льготам, но это приносило бы пользу экономике", - сказал экономист.

Кто может стать участником добровольного пенсионного фонда?

Как пояснил Ионицэ, в основном факультативное пенсионное обеспечение оформляют люди среднего класса. В Молдове, как отметил эксперт, это люди, чей ежемесячный доход составляет несколько десятков тысяч леев. А таких в стране немного.

"Сейчас 60% людей в Молдове заняты только одним вопросом – выживание, как прокормить детей сегодня и что есть завтра. О пенсии человек вообще не думает. А более обеспеченные люди (их не так много в Молдове) думают о своей старости", - сказал Ионицэ.

Будущее законопроекта зависит от доверия граждан к государству

Экономический эксперт Галина Шеларь в комментарии Sputnik заявила, что, выбирая негосударственный пенсионный фонд для долгосрочного накапливания своих денег, человеку важно быть уверенным в получении этих средств из сумм, которые он откладывал.

"То есть как плюс к обязательной пенсии, которую гарантирует государство. Таким образом, этот фонд должен дать гражданину практически такие же гарантии", - сказала Шеларь.

Еще один момент касается внутреннего источника инвестирования. По ее мнению, инвестиции фондов не должны быть рискованным.

"В ситуации, когда все соцопросы показывают, что на протяжении уже очень многих лет уровень доверия к государственным институтам во многих случаях просто стремится к нулю. Даже в лучшие годы этот уровень доверия не был безусловным. Только общество начинало адаптировать к государству, а государство к обществу, что-то обязательно происходило. Доверие резко падало, а восстанавливать его гораздо сложнее", - добавила собеседница.

По словам эксперта, когда заработает этот закон и как быстро граждане Молдовы и экономика страны, как живой организм, почувствуют результаты этой инициативы зависит именно от возникновения доверия между гражданами и государством.

Если законопроект о факультативных пенсиях парламент примет во втором чтении, то он вступит в силу по истечении шести месяцев со дня публикации в Официальном мониторе" (Официальный вестник).

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