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Ремонт дорог

В Кишиневе начали ремонтировать самую "убитую" улицу на Нижней Ботанике

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200711/30896270/v-kishineve-nachali-remont-razmytoy-dozhdem-ulitsy.html

Ремонт на улице Данте Альгиери начался некоторое время назад, однако, плановым работам помешали дожди.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. На улице Данте Алигьери уложен первый слой асфальта. Объект посетил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан. 

По словам кишиневского градоначальника, рабочим удалось оперативно мобилизоваться после прошедших недавно ливней.

"Тогда все было готово к нанесению первого слоя асфальта, но, к несчастью, дождь вымыл весь гравий. Рабочим приходилось по 2-3 раза проводить работы на одном и том же участке, и я благодарю их за оперативность", - отметил Чебан. 

Ремонт дороги
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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По словам Чебана, решение о капитальном ремонте улицы  было принято в связи с тем, что на протяжении многих лет там ничего не предпринимали, и улица была в ужасном состоянии. 

"Местные жители обходили ее", - подчеркнул примар. 

Работы выполняются муниципальными службами на средства строительной компании, построившей поблизости жилые дома.

Ранее на этой территории были вырублены старые и больные деревья, отремонтированы водопроводные и канализационные сети.

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Также был убран старый асфальт, установлены новые бордюры и построена подпорная стена для предотвращения разрушения основания дороги.

По словам Чебана, городская администрация намерена реабилитировать как можно больше улиц столицы: сейчас это улицы Иона Крянгэ, Тигина/31 августа и Албишоара, а на следующем этапе - дворы домов.

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