Олимпийский огонь в Молдавской ССР: забавные курьезы и интересные факты

Сорок лет назад в Москве состоялись XXII Олимпийские игры. Олимпийский огонь – вечный символ Игр – из греческой Олимпии в Москву доставили пять тысяч бегунов. Как проходила эстафета на территории Молдавии – в курьезах и забавных историях от участников пробега.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Первой республикой в СССР, принявшей эстафету Олимпийского огня, была солнечная Молдавия. 5 июля на КПП в Леушенах румынский спортсмен Николае Мартинеску передал огонь советскому бегуну Петру Болотникову. В течение трех дней молдавские легкоатлеты пронесли пламя XXII Олимпийских игр по всей республике – от границы с Румынией до территории Украины.

© Photo : Мой город Кишинёв Эстафета Олимпийского огня по СССР

"Перед забегом я подвернул ногу"

Одним из факелоносцев был известный баскетболист Анатолий Николаевич Щеголев, руководитель легендарного пионерского лагеря "Строитель" со спортивным уклоном, расположенного в Кондрице. Перед стартом спортсмен подвернул ногу и переживал о том, как преодолеет свой участок.

Все в лагере знали, что начальник несет огонь, и хотели на это посмотреть. Ситуация осложнялась тем, что из соображений безопасности людям было запрещено находиться вдоль трассы, по которой проходил пробег. Дорога серьезно охранялась во избежание терактов или других инцидентов.

Несмотря на запрет физрук лагеря, которым руководил Анатолий Николаевич, решил во что бы то ни стало увидеть эстафету и мобилизовал два старших отряда. Окольными путями, преодолев 17 километров по виноградникам, команда поддержки пробралась к трассе.

"Участок мне попался трудный – впереди был огромный подъем, а я с подвернутой ногой. И вдруг вдоль дороги я вижу своих пионеров с красными галстуками и флагами и слышу крики: "Анатолий Николаевич, мы с вами, мы с вами!" На душе стало легко, я забыл про боль в ноге и просто на крыльях пролетел, не помню даже, как закончил свой бег. Для меня это был огромный сюрприз", – с воодушевлением поделился спортсмен.

© Photo : Анатолий Щеголев, личный архив Анатолий Щеголев со своим воспитанником

"Я пришел вам сказать, что у нас забилась канализация"

С командой воспитанников Щеголева, которые пришли поддержать своего наставника, был и завхоз лагеря Василий Федорович, на тот момент уже в достаточно преклонном возрасте. Когда пионеры вышли к трассе, охранники попытались их остановить, но завхоз твердо сказал: "Это мой начальник, мне нужно сообщить ему кое-что очень важное".

"На тот момент я не был в лагере уже 3 или 4 дня, готовился к эстафете. Нам выдали факелы, и я с волнением ждал старта. И тут, откуда ни возьмись, ко мне подходит Василий Федорович. Я удивился и спрашиваю: "Ну как, в лагере все в порядке? " А завхоз мне говорит: "Да, я пришел вам сказать, что у нас забилась канализация", – со смехом вспоминает Анатолий Николаевич.

Кстати, к эстафете легкоатлеты готовились на Республиканском стадионе в Кишиневе. Занятия проходили ежедневно в течение последней недели перед забегом. Тренировались… с бутылкой из-под шампанского.

"Факела не было – нам сказали, что он весит примерно как бутылка из-под шампанского, и мы бегали с этой бутылкой, засекая время", – рассказал Щеголев.

"А этот с бородой что тут делает?"

Анатолий Николаевич вспоминает, что его включили во всесоюзную команду бегунов, основная часть которых оказалась невысокого роста. Перед стартом проверить легкоатлетов приехал один из высокопоставленных партийных чиновников.

"Я всегда ходил с бородой. Перед началом эстафеты нас построили, мы уже были одеты в олимпийскую форму. И тут проверяющий показывает на меня и говорит: "А этот с бородой что тут делает?" и дает знак тренеру – убрать. Наличие бороды считалось опасным, все-таки бегуны несли пламя, волосы могли загореться. Меня спас мой рост – остальные участники команды были намного ниже, и меня решили оставить, чтобы спасти общий вид состава. Дали 20 минут – пришлось быстро сбрить бороду, оставил только усы. Потом, когда я вернулся в лагерь, воспитанники и коллеги встретили меня с большим плакатом: "За вас мы рады и горды, чей факел стоит бороды", – смеется Щеголев.

Кстати, Анатолию Николаевичу удалось сохранить свои факел и форму, которые остались на память у каждого бегуна в качестве трофея. Теперь это настоящая семейная реликвия, которая достанется в наследство внукам.

© Photo : Анатолий Щеголев, личный архив Анатолий Щеголев. Без бороды.

"Кроссовки были на размер меньше"

Еще одним участником эстафеты был Сергей Петрович Купцов, многократный чемпион Молдавии по мужскому многоборью.

"Надо было бежать быстро. Каждого бегуна сопровождали два ассистента, что-то вроде почетного караула. У меня в команде парень был легкоатлет, а девушка – баскетболистка. Я ускорюсь, а она мне: "Ой, Сережа, я не могу так быстро". Приходилось сбавлять скорость", – рассказал Купцов.

Кстати, когда Сергею Петровичу выдали олимпийскую форму, оказалось, что его кроссовки на размер меньше, чем нужно. Но спортсмен не расстроился и достойно пробежал свой участок.

"В советское время к этому проще относились, тем более что кроссовки были качественными. Я потом в них еще кроссы бегал, участвовал в соревнованиях "Олимпийская миля". Пальчики подогнул, и нормально. Это сейчас мы избалованы, а тогда на такие мелочи не обращали внимания", – поделился собеседник.

© Photo : Сергей Купцов, личный архив Сергей Купцов принимает Олимпийский огонь

"Отбирали, как в космонавты"

Раиса Левицкая – участница эстафеты на отрезке Бельцы – Единцы. Она рассказала, что 17 мая, за полтора месяца до забега, организаторы устроили генеральную репетицию мероприятия. Всех, бежавших в Единцы, вывезли на трассу, где бегунов оценивала специальная комиссия.

"Только тогда я окончательно поняла, в насколько серьезном и ответственном деле мне придется участвовать. Необходимо было бежать быстро и при этом держать факел в высоко поднятой руке. Это оказалось довольно непросто, но я справилась", – рассказала Раиса.

В те же дни женился ее брат – торжество состоялось в Окнице. Спортсменке удалось отпроситься у организаторов на несколько часов, чтобы поздравить молодоженов. "Меня неохотно отпустили, но выделили двух сопровождающих – вместе с ними и пришлось явиться на свадьбу", – улыбается собеседница.

© Photo : Раиса Левицкая, личный архив Раиса Левицкая, участница эстафеты

Без права на ошибку

К каждому факелоносцу был приставлен дублер, готовый в любой момент прийти ему на замену. Раиса вспоминает, как утром, в решающий день забега, их построили на перекличку. Один парень чуть замешкался, и его тут же сняли с дистанции.

"Он опоздал буквально на минуту: мы стояли, а он завязывал шнурки на кроссовках. Но и эта погрешность была абсолютно недопустима – парня сразу заменили дублером. Могу только представить, что он чувствовал в тот момент, ведь участие в эстафете было очень почетным и престижным делом", – заключила бегунья.

Не страшны ни ливень, ни ураган

Ответственные за подготовку и проведение эстафеты часто называли ее операцией "Прометей". Кстати, сам факел для Олимпийского огня Игр-1980, был совсем не простым – для того времени это было совершенно уникальное изделие. Поначалу его разработку хотели заказать у японцев, но в итоге задание поручили Ленинградскому машиностроительному заводу имени Климова, который занимался оборонной промышленностью.

© Sputnik / Yana Zaharova Факел Олимпиады-80

"По моим впечатлениям конструкторы достойно справились с поставленной задачей. Несмотря на длину более полуметра и вес почти килограмм факел хорошо лежал в руке, горел надежно – пламя не гасло. Когда я добежала до финиша, не сразу смогла погасить свой факел – пришлось потушить его о траву", – рассказала Раиса Левицкая.

Факел был разработан в рекордно короткие сроки, за один месяц – сборка проходила практически круглосуточно. Он содержал сжиженный газ в баллоне, газовую магистраль и горелку. Согласно техническому заданию, пламя должно было гореть не менее 10 минут. До того как стать вместилищем Олимпийского огня, изделие прошло испытания в условиях, имитирующих тропический ливень и ураганный ветер.

Всего к Олимпиаде на заводе выпустили 6200 таких изделий, а сам факел был признан одним из лучших за всю историю Игр.

Вечное пламя

Несмотря на все курьезы жаркого олимпийского лета, Молдавия достойно выполнила ответственную задачу – первой принять Олимпийский огонь на территории СССР и передать его дальше. После того как пламя прибыло в Москву, 19 июля состоялось открытие Олимпиады-80, на которой были установлены 36 мировых и 74 олимпийских рекордов.

Отголоски этого уникального спортивного события, навсегда переписавшего историю СССР, слышны и сейчас, спустя сорок лет – в фотографиях, историях, воспоминаниях людей, которые творили живую историю. Творили собственными руками и сердцами, пламя которых горит до сих пор.

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