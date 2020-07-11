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КПП на молдавской границе, архивное фото

Лучше дома: за сутки в Молдову прибыли почти пять тысяч человек

© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200711/30897300/luchshe-doma-za-sutki-v-moldovu-pribyli-pochti-pyat-tysyach-chelovek.html

Ни у одного из граждан, которые въехали в страну, не было обнаружено симптомов коронавируса нового типа. Между тем многие пункты пересечения границы остаются закрытыми.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 9 тысяч 795 человек, из них 4 тысячи 881 въехал в страну. Данные предоставила Пограничная полиция Молдовы.

Как отметил источник, наибольший поток был на молдавско-румынской границе – 3 тысячи 101. Из Украины въехали 817 человек, а 963 вернулись в Молдову воздушным путем. 

Аэропорт. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Панасенко
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 В пятницу, 10 июля, были зафиксированы несколько нарушений. Пограничники выявили шесть случаев незаконного пересечения границы, один случай нелегального ввоза материальных ценностей, попытку пересечения с фальсифицированным документом.

Также был зафиксирован один эпизод несоблюдения правил эксплуатации транспортного средства, а три иностранных гражданина нарушили правила пребывания на территории Молдовы.

На молдавских КПП были обследованы 9 тысяч 785 человек, а прибывшие в республику заполнили 4 тысячи 881 эпидемиологическую карту. Ни у одного из них не было выявлено симптомов коронавируса.

Напомним, что согласно решению властей многие КПП остаются закрытыми. Карту действующих и закрытых пунктов пересечения границы можно посмотреть здесь.  

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