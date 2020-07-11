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Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из автозаправочных станций

В Кишиневе запретят строительство автозаправок в зеленых зонах

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200711/30897362/v-kishineve-zapretyat-v-zelenykh-zonakh-stroitelstvo-avtozapravok.html

В Кишиневе слишком много заправок, которые обрастают кафе и террасами, вследствие чего эти объекты утрачивают свое предназначение. Теперь эти автозаправки разрешат лишь в промышленных зонах столицы.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. В примэрии Кишинева готовится проект решения, предусматривающий серьезные ограничения на строительство новых автозаправочных станций. Об этом заявил генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Бензоколонка, архивное фото
© Sputnik / Александр Кряжин
В Кишиневе вместо скверов строят заправки

Ранее Чебан  отмечал, что в молдавской столице нужно запретить возведение заправок в зеленых зонах города.

"Что касается проекта о запрете выдачи разрешений на строительство АЗС. В Кишиневе, маленьком городе, слишком много заправок. Более того, они превратились в бары, рестораны, кафе. Люди сидят на террасах. Некоторые приезжают не для того, чтобы заправить машину, а попить кофе и пообщаться с людьми", – уточнил Чебан.

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По словам кишиневского градоначальника, по проекту муниципальных советников постройка автозаправочных станций будет разрешена лишь в промышленных зонах города.

Чебан подчеркнул, что в других странах уже давно автосервисы и станции вулканизации находятся в таких местах.

На данный момент в Кишиневе есть 140 автозаправочных станций.

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